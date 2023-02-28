Cleeny занялась продвижением гендерного равенства в вопросах стирки и уборки

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В России до сих пор многие люди убеждены, что женщины от природы имеют к заботе о доме больше способностей, чем мужчины, предназначение которых – зарабатывание денег. Этот стереотип негативно сказывается на представителях обоих полов: женщины вынуждены заниматься работой по дому после основной работы, а мужчины – измерять свою маскулинность уровнем заработка, хотя такое положение устраивает далеко не всех и может не совпадать с интересами человека и его личными ощущениями.Директор компании Форсал – производителя бренда Cleeny – Иван Дубиненков пояснил поддержку гендерного равенства в вопросах чистоты дома. По его словам, всей отрасли производства и продаж бытовой химии необходимо отказаться в продвижении средств для дома от образа «счастливой домохозяйки», так как домашние обязанности партнеры все чаще делят между собой. В каждой отдельной семье эти обязанности распределяются по-своему, но важно показать: равенство мужчин и женщин в вопросах уборки – это естественно для людей, которые живут вместе. И равными в отношении поддержания чистоты и уюта партнеров делает любовь к дому, своим родным.