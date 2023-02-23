Компания Unisaw представила электрокары и газонокосилки на XVI конференции АППМ «Зеленая отрасль»

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Многие зарубежные бренды приостановили поставки в Россию или полностью отказались от сотрудничества, что наложило свой отпечаток на отрасль. В этом году конференция была посвящена поиску альтернатив, вопросу импортозамещения и возможностям, которые открываются перед игроками рынка.Компания Unisaw – одна из партнеров АППМ, крупный производитель и дистрибьютор профессиональной садово-парковой техники в России. В этом году Unisaw на выставке представила электрокары и газонокосильные машины брендов CAIMAN, Shibaura и Eruzo.Руководитель корпоративного направления Игорь Рудаков принял участие в круглом столе «Требования к технике и оборудованию для питомниководства», где поделился опытом сотрудничества с питомниками. Бизнес-задача компании – предоставлять системные решения для производителей посадочного материала.Помимо электрокаров и газонокосильных машин, которые были представлены на выставке АППМ, в арсенале Unisaw – аккумуляторные и бензиновые опрыскиватели, ручной японский инструмент, бензоножницы, культиваторы и мотоблоки от проверенных временем и надежных брендов.Важные преимущества Unisaw – налаженные каналы поставки техники, давнее партнерство с крупными европейскими производителями и собственное сборочное производство в России, а также склад в Подмосковье, на котором постоянно в наличии более 10 000 наименований запасных частей и расходных материалов, даже с учетом сегодняшних бизнес-реалий.