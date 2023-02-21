За рыночную экономику высказались эксперты ВШЭ и Олег Дерипаска

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Результаты исследования в конце января 2023 года опубликовало издание «Коммерсант». Частный бизнес оказался далеко впереди по целому ряду показателей, в том числе по производительности труда. Экономисты уверены, что отмена бюджетных субсидий не сократит этот разрыв. Об этом же еще полгода назад писал Олег Дерипаска в своем Телеграм-канале. Промышленник сравнил госкапитализм с советскими колхозами и однозначно высказался за рыночную экономику, дающую возможность роста предпринимательской активности, что принесёт с собой стабилизацию российской экономики, увеличение инвестиций, рост числа новых рабочих мест, повышение производительности труда и многое другое.Эксперты из ВШЭ опирались на данные открытой базы Ruslana от Bureau van Dijk за 2008–2015 годы, где содержатся сведения о деятельности 270 тысяч компаний. Необходимость подобного исследования связана с высокой долей участия государства в российских компаниях. В 2016 году в стране работало свыше 311 тысяч госорганизаций с совокупным штатом более 18 млн сотрудников.Результаты анализа показали негативное влияние госкапитала на эффективность предприятий. Производительность труда в частных компаниях оказалась на 75% выше, чем в государственном секторе. Самое сильное отставание наблюдается в гостиничном бизнесе, обрабатывающем производстве и транспорте. Наименьший разрыв продемонстрировали добывающая промышленность и торговля.Бизнес и рынок как явления постепенно заменялись понятием «хозяйство», а активы стремительно консолидировались в руках государства.Госкомпании есть и на западе, однако там они работают на конкурентном рынке. В России госпредприятия если и соревнуются, то только друг с другом. Сегодня ситуация стремительно ухудшается — в условиях жесткого санкционного давления правительство практически стало забывать о конкуренции, приступило к прямому регулированию цен и увеличило долю закупок у единственного поставщика. Если в 2019 году более 90% контрактов на поставки госпредприятиям распределялись без конкурса, то сегодня речь может идти о полной отмене конкурентных процедур.Чем такая экономическая политика грозит в будущем, известно. Однако складывается впечатление, что про эпоху застоя все забыли, и под фасадом рыночной экономики возрождается плановая система, по эффективности сильно отстающая от принятой в СССР. Первыми забили тревогу представители частного бизнеса. Самая активная позиция — у основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, который высказался на эту тему еще в июле 2022 года.В своем Телеграм-канале промышленник призвал, пока не поздно, забыть неэффективную практику доминирования госкапитала. По мнению предпринимателя, отказ от рыночной системы провоцирует стагнацию, мешает отраслям развиваться и ведет экономику в тупик.Свои мысли бизнесмен окончательно сформулировал в статье для РБК. Публикация появилась на портале холдинга 30 декабря 2022 года. Бизнесмен назвал уходящий год началом новой эпохи, причем не только в рамках России, но и во всем мире. Но для нашей страны это будет уже третья трансформация за неполных четыре десятилетия.После кризисных 1990-х правительство последовательно проводило реформы, направленные на переход от социализма к рынку. Более десяти лет понадобилось, чтобы перестроить налоговую систему, создать условия для предпринимательства, наладить отношения с европейскими партнерами. Все завершилось в 2008 году, когда под предлогом борьбы с последствиями глобального кризиса начался переход на рельсы госкапитализма. В результате многие достижения предыдущего десятилетия были утеряны.Олег Дерипаска уверен, что Россия сможет построить все заново. Однако для этого нужна «тотальная декриминализация бизнеса». Дерипаска имеет в виду отмену ряда статей УК, по которым практически у любого предпринимателя можно отнять собственность и посадить за решетку. Также промышленник считает, что необходимо уравнять в правах бизнесменов с представителями других социальных групп: артистами, силовиками, ветеранами и так далее.В своей статье основатель РУСАЛа призывает отказаться от призрачной стабильности госкапитализма и начать движение к настоящим рыночным отношениям. Промышленник уверен, что условием для процветания страны может быть только конкурентная экономика, основанная на институте частной собственности и свободном предпринимательстве. В противном случае о прогрессе и экономическом развитии можно забыть.