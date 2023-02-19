Вклад рязанских компаний в реализацию проекта «Производительность труда» получил положительную оценку Мурата Керефова

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Мурат Керефов посетил завод «Фахманн Руссланд», который является суббрендом компании «ВЕГА-Рязань». Обе компании являются участниками кластера «Строительных материалов» и кластера «Производителей инженерных и строительных систем» (включен в реестр Минпромторга РФ). Завод «Фахманн» выпускает аксессуары и комплектующие для плоских кровель и садового инвентаря, в рамках национального проекта «Производительность труда» ему удалось увеличить скорость производства на 30%.В ходе экскурсии по производству, складским помещениям и коммерческим отделам руководители предприятия продемонстрировали заместителю министра инновационные решения, которые удалось внедрить в производство, и обсудили с ним расширение сети поставок российских кровельных комплектующих, а также импортозамещение в сфере производства стройматериалов.Также Мурат Керефов посетил завод «ТЕХНО» компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», где выпускают более 140 видов изделий из каменной ваты, в том числе плиты для тепло- и звукоизоляции фасадов, стен и кровли.Заместитель министра высоко оценил вклад рязанских компаний в реализацию проекта «Производительность труда»: «Свыше 70 областных предприятий поучаствовали в нацпроекте и продолжают его реализацию. В целом, выручка растет, — отметил Мурат Керефов. — Мы видим опережающий темп роста производительности труда и высоко оцениваем взаимодействие с компаниями в рамках нацпроекта».