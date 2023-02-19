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Вклад рязанских компаний в реализацию проекта «Производительность труда» получил положительную оценку Мурата Керефова

Бизнес
10 февраля состоялся визит заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова на производственные предприятия Рязанской области, которые являются участниками национального проекта «Производительность труда». Этот проект нацелен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг и на рост эффективности сотрудников компаний по всей стране.
Вклад рязанских компаний в реализацию проекта «Производительность труда» получил положительную оценку Мурата Керефова




Мурат Керефов посетил завод «Фахманн Руссланд», который является суббрендом компании «ВЕГА-Рязань». Обе компании являются участниками кластера «Строительных материалов» и кластера «Производителей инженерных и строительных систем» (включен в реестр Минпромторга РФ). Завод «Фахманн» выпускает аксессуары и комплектующие для плоских кровель и садового инвентаря, в рамках национального проекта «Производительность труда» ему удалось увеличить скорость производства на 30%.

В ходе экскурсии по производству, складским помещениям и коммерческим отделам руководители предприятия продемонстрировали заместителю министра инновационные решения, которые удалось внедрить в производство, и обсудили с ним расширение сети поставок российских кровельных комплектующих, а также импортозамещение в сфере производства стройматериалов.

Также Мурат Керефов посетил завод «ТЕХНО» компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», где выпускают более 140 видов изделий из каменной ваты, в том числе плиты для тепло- и звукоизоляции фасадов, стен и кровли.

Заместитель министра высоко оценил вклад рязанских компаний в реализацию проекта «Производительность труда»: «Свыше 70 областных предприятий поучаствовали в нацпроекте и продолжают его реализацию. В целом, выручка растет, — отметил Мурат Керефов. — Мы видим опережающий темп роста производительности труда и высоко оцениваем взаимодействие с компаниями в рамках нацпроекта».