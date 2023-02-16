Деревянные дома: драйвер роста для лесоперерабатывающей промышленности?

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При учете текущего спада производства в лесопромышленном комплексе, меры потребуется принимать быстро. Стимулирование роста объемов строительства частных домов и других деревянных зданий требуют не только наличия спроса, но и наличия отечественной, полностью локализованной индустрии производства иных строительных материалов. Для ряда позиций такая продукция есть.В России существует полностью импортозамещенная индустрия по производству хризотилцементных строительных материалов. Это шифер, фасадные плиты, трубы, сайдинг и другие продукты. Они обладают уникальным набором полезных свойств – не горят, что особенно важно в деревянном строении, не проводят электричество, плохо проводят тепло и устойчивы к механическим повреждениям. Средний срок службы хризотилцементного шифера составляет около 30 лет, а при соблюдении норм эксплуатации он может быть продлен втрое. Хризотилцементные трубы также служат десятками лет, при этом из них можно строить водопровод для питьевой воды, канализацию, дренажную систему и даже столбчатый фундамент для хозяйственных построек.Благодаря наличию сырья (два крупнейших в мире ГОКа по добыче хризотила находятся в России) и развитой обрабатывающей отрасли, хризотилцементная продукция доступна на отечественном рынке широкому кругу потребителей. Сейчас ее активно используют в региональных и федеральных программах капитального ремонта, при строительстве больниц, детских садов, офисных зданий и жилых многоэтажек.Массовая кампания по строительству новых деревянных домов в сочетании с широким использованием хризотилцементных материалов позволит быстро нарастить спрос на древесину во всех регионах страны. Доступность и безопасность хризотилцемента даст возможность строить жилье по типовым проектам, в перспективе – целые кварталы для расселения аварийных многоквартирных домов. Кстати, успешные прецеденты уже были реализованы – комбинат АО “Оренбургские минералы” построил квартал домов для своих сотрудников. В строениях широко использовали хризотилцементные шифер и трубы, а каркас, несущие конструкции и перекрытия в доме были построены из дерева. Благодаря сочетанию этих факторов дома получились быстровозводимые, надежные и более доступные по сравнению с многими конкурентами в отрасли.