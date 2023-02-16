Деревянные дома: драйвер роста для лесоперерабатывающей промышленности?
В начале февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса России. В числе направлений для переориентации отечественной древообрабатывающей экономики было названо строительство частных деревянных домов. Глава страны отметил, что пересмотр ипотечных инструментов, реализация программ по расселению аварийного жилья, возведение социальных объектов и ФАПов должны увеличить объемы реализации дерева на внутреннем рынке.
При учете текущего спада производства в лесопромышленном комплексе, меры потребуется принимать быстро. Стимулирование роста объемов строительства частных домов и других деревянных зданий требуют не только наличия спроса, но и наличия отечественной, полностью локализованной индустрии производства иных строительных материалов. Для ряда позиций такая продукция есть.
В России существует полностью импортозамещенная индустрия по производству хризотилцементных строительных материалов. Это шифер, фасадные плиты, трубы, сайдинг и другие продукты. Они обладают уникальным набором полезных свойств – не горят, что особенно важно в деревянном строении, не проводят электричество, плохо проводят тепло и устойчивы к механическим повреждениям. Средний срок службы хризотилцементного шифера составляет около 30 лет, а при соблюдении норм эксплуатации он может быть продлен втрое. Хризотилцементные трубы также служат десятками лет, при этом из них можно строить водопровод для питьевой воды, канализацию, дренажную систему и даже столбчатый фундамент для хозяйственных построек.
Благодаря наличию сырья (два крупнейших в мире ГОКа по добыче хризотила находятся в России) и развитой обрабатывающей отрасли, хризотилцементная продукция доступна на отечественном рынке широкому кругу потребителей. Сейчас ее активно используют в региональных и федеральных программах капитального ремонта, при строительстве больниц, детских садов, офисных зданий и жилых многоэтажек.
Массовая кампания по строительству новых деревянных домов в сочетании с широким использованием хризотилцементных материалов позволит быстро нарастить спрос на древесину во всех регионах страны. Доступность и безопасность хризотилцемента даст возможность строить жилье по типовым проектам, в перспективе – целые кварталы для расселения аварийных многоквартирных домов. Кстати, успешные прецеденты уже были реализованы – комбинат АО “Оренбургские минералы” построил квартал домов для своих сотрудников. В строениях широко использовали хризотилцементные шифер и трубы, а каркас, несущие конструкции и перекрытия в доме были построены из дерева. Благодаря сочетанию этих факторов дома получились быстровозводимые, надежные и более доступные по сравнению с многими конкурентами в отрасли.
При учете текущего спада производства в лесопромышленном комплексе, меры потребуется принимать быстро. Стимулирование роста объемов строительства частных домов и других деревянных зданий требуют не только наличия спроса, но и наличия отечественной, полностью локализованной индустрии производства иных строительных материалов. Для ряда позиций такая продукция есть.
В России существует полностью импортозамещенная индустрия по производству хризотилцементных строительных материалов. Это шифер, фасадные плиты, трубы, сайдинг и другие продукты. Они обладают уникальным набором полезных свойств – не горят, что особенно важно в деревянном строении, не проводят электричество, плохо проводят тепло и устойчивы к механическим повреждениям. Средний срок службы хризотилцементного шифера составляет около 30 лет, а при соблюдении норм эксплуатации он может быть продлен втрое. Хризотилцементные трубы также служат десятками лет, при этом из них можно строить водопровод для питьевой воды, канализацию, дренажную систему и даже столбчатый фундамент для хозяйственных построек.
Благодаря наличию сырья (два крупнейших в мире ГОКа по добыче хризотила находятся в России) и развитой обрабатывающей отрасли, хризотилцементная продукция доступна на отечественном рынке широкому кругу потребителей. Сейчас ее активно используют в региональных и федеральных программах капитального ремонта, при строительстве больниц, детских садов, офисных зданий и жилых многоэтажек.
Массовая кампания по строительству новых деревянных домов в сочетании с широким использованием хризотилцементных материалов позволит быстро нарастить спрос на древесину во всех регионах страны. Доступность и безопасность хризотилцемента даст возможность строить жилье по типовым проектам, в перспективе – целые кварталы для расселения аварийных многоквартирных домов. Кстати, успешные прецеденты уже были реализованы – комбинат АО “Оренбургские минералы” построил квартал домов для своих сотрудников. В строениях широко использовали хризотилцементные шифер и трубы, а каркас, несущие конструкции и перекрытия в доме были построены из дерева. Благодаря сочетанию этих факторов дома получились быстровозводимые, надежные и более доступные по сравнению с многими конкурентами в отрасли.