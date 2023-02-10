Губернатор Смоленской области наградил сотрудников АО «НПП «Измеритель» в честь 55-летия предприятия

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9 февраля 2023 года одному из крупнейших предприятий РФ исполнилось 55 лет. АО «НПП «Измеритель» занимается проектированием, конструированием, производством и модернизацией спецтехники, бортовых приборов контроля и измерения, созданием гражданской продукции и товаров народного потребления. «Измеритель» включен в перечень крупнейших системообразующих предприятий промышленности Смоленской области, оказывающих большое влияние на региональную экономику и обеспечивающих рабочими местами специалистов разных уровней.Торжественная часть началась с приветственных слов генерального директора АО «НПП «Измеритель» Сергея Андреева. Затем заводчан с юбилеем поздравил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Руководитель региона наградил работников почетными грамотами Администрации Смоленской области и благодарственными письмами.«Сегодня праздничный день для предприятия, всего коллектива. Конечно, я благодарю в первую очередь ветеранов, весь коллектив за вклад в развитие экономики Смоленской области, страны в целом. Рад, что ваше предприятие не подвело нашу страну в этот сложный для нашего государства период времени, не подвело нашего президента. Конечно, я благодарю и генерального директора предприятия, потому что успех завода за последние годы связан не только с его коллективом, но и, конечно, с первым лицом, приведшим предприятие к тем высотам, с которыми завод встречает 55-летие», – сказал в своем поздравлении Алексей Островский.Торжественная часть собрала свыше 600 работников предприятия.«Юбилей «Измерителя» — это и наш праздник тоже. На предприятии создана уникальная атмосфера доверия, профессионального отношения к делу, преемственности поколений и передачи накопленных знаний. Хочу подчеркнуть, что предприятие пользуется заслуженным авторитетом не только в КРЭТ, но также и у наших заказчиков, партнеров и смежников. Ответственное отношение к делу и качество выпускаемой продукции — все это заслуга трудового коллектива и руководства предприятия», — сказал в своей речи первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Сергей Фомин.В завершение официальной части Сергей Фомин вручил почетные грамоты от Госкорпорации Ростех и АО «КРЭТ» заслуженным работникам АО «НПП «Измеритель».АО «НПП Измеритель» – известный разработчик и изготовитель приборов и комплексов, в том числе для российской авиации. Предприятие основано в 1968 году. Входит в структуру АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех. Предприятие обладает мощной производственной и конструкторско-технологической и испытательной базой. В производстве применяется современное оборудование, базирующееся на использовании передовых технологий, обеспечивающих замкнутый цикл изготовления высокотехнологичной продукции. Изделиями предприятия оснащены лайнеры гражданской авиации, в их числе Ту-204СМ, Ту-214 и другие.Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников – порядка 40 тыс. человек.Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.