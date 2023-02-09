Приложение для удобного поиска подработки и онлайн-оформления запустила компания «Работа – это просто»

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В двух крупнейших городах – Сыктывкаре и Йошкар-Оле - “Работа – это просто” одна из первых на рынке вторичной занятости запустила проект дистанционного оформления на работу и подработку.Несмотря на то, что с точки зрения уровня безработицы, которая составляет более 7% для данных регионов, эти города относятся к депрессивным. “Работа – это просто” внесла свой вклад в улучшение ситуации за счет того, что позволила дистанционно находить как основную работу, так и вторичную занятость, в том числе за счет поиска партнеров и привлечения для них соискателей, так как спрос на рабочие кадры в качестве дополнительного источника трафика у партнеров компании проекта с каждым годом увеличивается.“Работа – это просто” решила данную проблему, внедрив инновационный продукт, которым уже давно активно пользуются компании из крупных городов. Компания “Работа – это просто” реализовала и запустила приложение для удобного поиска подработки и онлайн-оформления не выходя из дома. Приложение полностью аналогично функционалу кадрового центра, только онлайн: через него можно самостоятельно и быстро найти вакансии, пройти процедуру электронного оформления полностью в соответствии с законами РФ, выбрать удобный для себя объект, локацию, построить график и произвести перевод оплаты прямо на карту после отработанной смены, в том числе с формированием всех необходимых отчислений.Это позволило найти людям работу и подработку с минимальными требованиями, при этом с максимально удобным набором преимуществ, такими как свободный график и моментальные переводы оплаты. Через мобильное приложение “Работа – это просто” соискатели из Сыктывкара и Йошкар-Олы могут дистанционным способом, в среднее время, не превышающее 15 минут, проконсультироваться и при согласии работодателя сразу заключить трудовые отношения посредством сервиса кадрового электронного документооборота, где каждому из сотрудников выпускается квалифицированная электронная подпись. Эти инновации дают возможность соискателям оформляться официально, безопасно, а самое главное, очень оперативно.По внутренней статистике компании, благодаря внедрению данного проекта, более чем на 20 производственных объектах и более чем в 10 магазинах в обоих городах была полностью закрыта потребность в дополнительных кадрах. При этом было получено более 5000 откликов от желающих работать из Сыктывкара и более 2000 – от желающих работать из Йошкар-Олы, из которых более чем 500 человек вышли на реальную подработку.