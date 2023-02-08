Подведены итоги экологического проекта Холодильник.ру и экотакси «Убери» за 2022 год

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• Ежегодно образуется свыше 50 млн тонн электронных отходов – этот показатель один из самых высоких в мире.• Электроника составляет до 70% опасных отходов на полигонах.• Техника требует особого подхода к утилизации. Правильная утилизация старой техники позволяет вернуть ее в хозяйственный оборот.• Из переработанного сырья производят: автомобильные двигатели, дверные ручки, радиаторы и прочие предметы.За минувший год клиенты интернет-магазина Холодильник.ру, специализирующегося на продаже электроники и бытовой техники, активно пользовались услугами по вывозу на переработку старых устройств и электроприборов.Экотакси «Убери», выступающее провайдером сервиса, вывезло на утилизацию более 4000 единиц преимущественно крупной бытовой техники общим весом почти 112 000 кг.В 2022 г. чаще всего на утилизацию отправляли крупную бытовую технику: холодильники (2185 шт.), стиральные машины (1312 шт.) и газовые плиты (341 шт.).По данным сервиса, самые экоответственные клиенты проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, откуда поступало наибольшее количество заявок.На сайте Холодильник.ру принимают для вывоза на переработку бытовую технику в любом состоянии: холодильники, газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, встраиваемую технику и т. д. Экипажи сервиса производят спуск и погрузку даже самых крупногабаритных предметов в специализированный транспорт. Вся техника отправляется на утилизацию на лицензированные предприятия по переработке электронных и металлосодержащих отходов. На данный момент предлагается бесплатно забрать старую технику в следующих городах: Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО, Казань, Самара, Новосибирск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Сочи, Воронеж и Саратов. В планах масштабирование услуги на все крупные города РФ.«Экологический проект Холодильник.ру и экотакси «Убери» успешно реализуется с 2021 г. Мы уверены, что совместный сервис будет востребован в наступившем году и продолжит набирать популярность в других регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга», – отметила директор по маркетингу экотакси «Убери» Александра Дяткова.«Для нас, как для компании, специализирующейся на продаже электроники и бытовой техники, важен вопрос экологии и развития циклической экономики. К выбору поставщика мы подошли со всей ответственностью. Важными условиями были качество и скорость оказываемого сервиса, сотрудничество с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома. Прозрачность в процессе сбора и утилизации бытовой техники. Подводя итоги года, можно сказать о плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве наших компаний», – подтвердили в Холодильник.руЭкотакси «Убери» – (ООО «Мои платежи») предоставляет услуги по вывозу бытовой техники, старой мебели, металлических дверей и ванн, вторичного сырья от жителей Москвы и Московской области на площадку «Мегабак» и далее до предприятий-переработчиков. Сервис сотрудничает с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома, макулатуры, пластика, стекла и других полезных фракций, поэтому все вещи гарантированно передаются на утилизацию с целью возврата в хозяйственный оборот.«Холодильник.ру» — российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Проект является пионером российского рынка электронной коммерции, успешно развиваясь с 2003 года. По данным Data Insight, входит в ТОП-10 игроков онлайн-рынка бытовой техники в РФ. Компания обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой, является официальным дилером и продавцом ведущих мировых производителей: Haier, Beko, Атлант, Bosch, Indesit, Hotpoint, Liebherr, Candy, Gorenje и др.