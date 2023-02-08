Подведены итоги экологического проекта Холодильник.ру и экотакси «Убери» за 2022 год
• Ежегодно образуется свыше 50 млн тонн электронных отходов – этот показатель один из самых высоких в мире.
• Электроника составляет до 70% опасных отходов на полигонах.
• Техника требует особого подхода к утилизации. Правильная утилизация старой техники позволяет вернуть ее в хозяйственный оборот.
• Из переработанного сырья производят: автомобильные двигатели, дверные ручки, радиаторы и прочие предметы.
За минувший год клиенты интернет-магазина Холодильник.ру, специализирующегося на продаже электроники и бытовой техники, активно пользовались услугами по вывозу на переработку старых устройств и электроприборов.
Экотакси «Убери», выступающее провайдером сервиса, вывезло на утилизацию более 4000 единиц преимущественно крупной бытовой техники общим весом почти 112 000 кг.
В 2022 г. чаще всего на утилизацию отправляли крупную бытовую технику: холодильники (2185 шт.), стиральные машины (1312 шт.) и газовые плиты (341 шт.).
По данным сервиса, самые экоответственные клиенты проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, откуда поступало наибольшее количество заявок.
На сайте Холодильник.ру принимают для вывоза на переработку бытовую технику в любом состоянии: холодильники, газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, встраиваемую технику и т. д. Экипажи сервиса производят спуск и погрузку даже самых крупногабаритных предметов в специализированный транспорт. Вся техника отправляется на утилизацию на лицензированные предприятия по переработке электронных и металлосодержащих отходов. На данный момент предлагается бесплатно забрать старую технику в следующих городах: Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО, Казань, Самара, Новосибирск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Сочи, Воронеж и Саратов. В планах масштабирование услуги на все крупные города РФ.
«Экологический проект Холодильник.ру и экотакси «Убери» успешно реализуется с 2021 г. Мы уверены, что совместный сервис будет востребован в наступившем году и продолжит набирать популярность в других регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга», – отметила директор по маркетингу экотакси «Убери» Александра Дяткова.
«Для нас, как для компании, специализирующейся на продаже электроники и бытовой техники, важен вопрос экологии и развития циклической экономики. К выбору поставщика мы подошли со всей ответственностью. Важными условиями были качество и скорость оказываемого сервиса, сотрудничество с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома. Прозрачность в процессе сбора и утилизации бытовой техники. Подводя итоги года, можно сказать о плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве наших компаний», – подтвердили в Холодильник.ру
Экотакси «Убери» – (ООО «Мои платежи») предоставляет услуги по вывозу бытовой техники, старой мебели, металлических дверей и ванн, вторичного сырья от жителей Москвы и Московской области на площадку «Мегабак» и далее до предприятий-переработчиков. Сервис сотрудничает с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома, макулатуры, пластика, стекла и других полезных фракций, поэтому все вещи гарантированно передаются на утилизацию с целью возврата в хозяйственный оборот.
«Холодильник.ру» — российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Проект является пионером российского рынка электронной коммерции, успешно развиваясь с 2003 года. По данным Data Insight, входит в ТОП-10 игроков онлайн-рынка бытовой техники в РФ. Компания обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой, является официальным дилером и продавцом ведущих мировых производителей: Haier, Beko, Атлант, Bosch, Indesit, Hotpoint, Liebherr, Candy, Gorenje и др.