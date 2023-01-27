На конференции по дорожному строительству выступили эксперты «АГРИСОВГАЗ»

27 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
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18:01 | 26 января
Воспитанники центра социального обслуживания населения Петровского района отмечают международный день «Селфи в библиотеке»
17:07 | 26 января
В Саратове создали инновационный кардиомонитор
16:06 | 26 января
В Саратове пройдет карьерный форум для студентов
15:02 | 26 января
Депутаты согласовали поправки в бюджет 2023 года
14:03 | 26 января
Агентство стратегических инициатив проводит конкурс лучших управленческих практик
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В Саратове соберутся ведущие педиатры страны
12:55 | 26 января
Президент поддержал идею провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи
12:05 | 26 января
В День студента открыто первичное отделение Российского движения детей и молодежи.
11:03 | 26 января
В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве
10:01 | 26 января
Родители оценивают горячее питание школьников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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На конференции по дорожному строительству выступили эксперты «АГРИСОВГАЗ»

Бизнес
На конференции «Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника и оборудование: импортозамещение, перспективы развития» выступили эксперты компании «АГРИСОВГАЗ», крупнейшего в России производственного комплекса. Крупное отраслевое событие и выставка, посвященная развитию в стране дорожно-строительного комплекса, состоялись 24 января 2023 года в Москве.
На конференции по дорожному строительству выступили эксперты «АГРИСОВГАЗ»

Компания «АГРИСОВГАЗ» принимает активное участие в обновлении российских дорог, являясь одной из системообразующих организаций экономики РФ в сфере промышленности, отметил в комментариях к событию ее генеральный директор Максим Михайлович Якибчук. По его словам, «АГРИСОВГАЗ» вносит свой вклад в формирование стратегии развития дорожно-строительного комплекса в России, предлагая серию технологических решений, которые способствуют повышению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан России.

Эксперты компании «АГРИСОВГАЗ» поделились своим мнением по поводу перспектив и успешного опыта при локализации производства и компонентов в России, вопросов импортозамещения в дорожно-строительном комплексе, создания отечественного оборудования и дорожной техники. Вместе с тем участники рассмотрели проблемы развития передовых технологий и новейших материалов для строительства дорог в России, использования лабораторного оборудования, а также особенности современных асфальтобетонных заводов.