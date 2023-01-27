На конференции по дорожному строительству выступили эксперты «АГРИСОВГАЗ»

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Компания «АГРИСОВГАЗ» принимает активное участие в обновлении российских дорог, являясь одной из системообразующих организаций экономики РФ в сфере промышленности, отметил в комментариях к событию ее генеральный директор Максим Михайлович Якибчук. По его словам, «АГРИСОВГАЗ» вносит свой вклад в формирование стратегии развития дорожно-строительного комплекса в России, предлагая серию технологических решений, которые способствуют повышению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан России.Эксперты компании «АГРИСОВГАЗ» поделились своим мнением по поводу перспектив и успешного опыта при локализации производства и компонентов в России, вопросов импортозамещения в дорожно-строительном комплексе, создания отечественного оборудования и дорожной техники. Вместе с тем участники рассмотрели проблемы развития передовых технологий и новейших материалов для строительства дорог в России, использования лабораторного оборудования, а также особенности современных асфальтобетонных заводов.