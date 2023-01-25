25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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KAMA TYRES поставил брендированные ЦМК шины для «Мострансавто»

Бизнес
Перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки в Москве, Московской области и соседних регионах, получил брендированные шины для комплектации автобусов большого и среднего классов производства KAMA TYRES. На внешней боковине всех шин размещены логотип и наименование автопредприятия.
KAMA TYRES поставил брендированные ЦМК шины для «Мострансавто»

Всепозиционные ЦМК шины КАМА NU 301 с универсальным рисунком протектора разработаны KAMA TYRES для грузового и коммерческого транспорта различной грузоподъемности, используемого преимущественно для перевозок в городских условиях.

Приспособленность к работе с большими нагрузками обеспечивается оптимальным профилем шины и цельнометаллокордной конструкцией. Улучшенная устойчивость при движении и сниженное сопротивление качению достигаются благодаря оптимизированному пятиреберному симметричному ненаправленному рисунку протектора. Отличные тягово-сцепные характеристики как на сухом, так и мокром или скользком асфальте обеспечиваются острыми кромками сцепления, сформированными большим количеством протекторных блоков в центральной части. Противостояние эффекту аквапланирования происходит за счет большой глубины протектора и проработанной дренажной системы. За стойкость к агрессивному внешнему воздействию и повреждениям отвечают армированные боковины шины.

ЦМК шины КАМА имеют увеличенный срок эксплуатации до 700 тысяч км за счет возможности двукратного восстановления и донарезки протектора.

АО «Мострансавто» – один из стратегических партнеров KAMA TYRES. Столичное предприятие получает нижнекамские шины с индивидуальным дизайном с 2020 года.

Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.


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