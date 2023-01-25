KAMA TYRES поставил брендированные ЦМК шины для «Мострансавто»

просмотров: 60

На правах рекламы

Всепозиционные ЦМК шины КАМА NU 301 с универсальным рисунком протектора разработаны KAMA TYRES для грузового и коммерческого транспорта различной грузоподъемности, используемого преимущественно для перевозок в городских условиях.Приспособленность к работе с большими нагрузками обеспечивается оптимальным профилем шины и цельнометаллокордной конструкцией. Улучшенная устойчивость при движении и сниженное сопротивление качению достигаются благодаря оптимизированному пятиреберному симметричному ненаправленному рисунку протектора. Отличные тягово-сцепные характеристики как на сухом, так и мокром или скользком асфальте обеспечиваются острыми кромками сцепления, сформированными большим количеством протекторных блоков в центральной части. Противостояние эффекту аквапланирования происходит за счет большой глубины протектора и проработанной дренажной системы. За стойкость к агрессивному внешнему воздействию и повреждениям отвечают армированные боковины шины.ЦМК шины КАМА имеют увеличенный срок эксплуатации до 700 тысяч км за счет возможности двукратного восстановления и донарезки протектора.АО «Мострансавто» – один из стратегических партнеров KAMA TYRES. Столичное предприятие получает нижнекамские шины с индивидуальным дизайном с 2020 года.Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.