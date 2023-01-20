20 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 19 января
Более 20 учреждений культуры модернизируют в регионе в этом году
17:00 | 19 января
Федеральные эксперты: не все субъекты РФ дают достоверные данные о состоянии дорог
16:00 | 19 января
Саратовская область вошла в число «золотых регионов» Национального туристического рейтинга
15:00 | 19 января
На ПривЖД снизилось количество случаев вандализма
14:00 | 19 января
Саратовские госавтоинспекторы провели беседы в детском саду
13:00 | 19 января
300 саратовских компаний осуществляют поставки своей продукции в Казахстан
12:00 | 19 января
Саратовские полицейские раскрыли две кражи имущества из квартир
11:00 | 19 января
Налоговое управление информирует о порядке предоставления льгот
10:40 | 19 января
Областное министерство информации составило рейтинг медиаактивности правительственных ведомств
10:00 | 19 января
«Возрождённая красота…» : комментированный кинопоказ к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сбер стал сильнейшим финансовым брендом в мире

Бизнес
Сбер вновь признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты, заняв 163-е место по версии престижного рейтинга Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года.

Сбер сохранил своё положение в высшей лиге по такому показателю, как сила бренда, и находится на 16-й позиции в мире и на 1-й — в России. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Согласно отчёта Brand Finance, даже в текущей ситуации российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.