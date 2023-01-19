GRYS Power реализует проект по строительству локальной электростанции для ООО «Полимер»

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Компания GRYS Power построит в г. Десногорск Смоленской области локальную электростанцию мощностью 4,4 МВт на базе газопоршневых электродвигателей для нужд производственной площадки ООО «Полимер». Контракт на строительство и аренду локальной электростанции ООО «Полимер» и GRYS Power подписали в сентябре 2022 года. Электростанция сможет обеспечить до 96% потребности производственной площадки в электроэнергии с более чем на 10% меньшими удельными затратами по сравнению со средневзвешенным сетевым тарифом. Кроме того, потенциально она позволит использовать тепловую энергию двигателей и выхлопной системы для нужд отопления, горячего водоснабжения или производства холода. В ходе реализации проекта GRYS Power также выполнит газификацию объекта.По условиям контракта GRYS Power осуществляет проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию электростанции с ее последующей передачей в аренду ООО «Полимер», а также предоставляет комплекс услуг по ее обслуживанию и эксплуатации. Кроме того, для обеспечения электростанции топливом GRYS Power построит подводящий газопровод протяженностью более 7,5 км с технологическим присоединением объекта к газораспределительным сетям. Срок строительства и ввода электростанции в эксплуатацию составит 12 месяцев, а срок ее аренды – 15 лет.Проект строительства блочной станции производства электроэнергии реализуется со 100% финансированием за счет средств GRYS Power по схеме B.O.O.T. (Build-Own-Operate-Transfer), включающей проектирование, строительство, пусконаладочные работы, эксплуатацию и техобслуживание. Объем инвестиций составляет 360 млн руб.Согласно энергосервисному договору эксплуатация и обслуживание объекта будет осуществляться персоналом GRYS Power в течение 15 лет со дня ввода в эксплуатацию. Расчётная мощность выработки электрической энергии составляет 4,48 МВт с возможностью расширения до 6,72 МВт. Электростанция комплектуется современными и надежными системами безопасности, мониторинга и управления, позволяющими оперативно реагировать на любые ситуации, принимать решения, связанные с эксплуатацией объекта.Станция позволит ООО «Полимер» решить задачи снижения затрат и повышения качества электроснабжения предприятия. Первая очередь, реализуемая в настоящий момент, предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию 4-х газопоршневых электроустановок (ГПУ) суммарной электрической мощностью 4,4 МВт. ГПУ спроектированы в модульном исполнении на базе газопоршневых двигателей WEICHAI и генераторов EvoTech. Производство модулей ГПУ по контракту с GRYS Power осуществляет компания РОЛТ Инжиниринг – один из ведущих производителей подобного оборудования в России. Финальным этапом строительства первой очереди станет ввод электростанции в эксплуатацию, запланированный на август-сентябрь 2023 года.Проектом второй очереди предусматривается установка двух дополнительных ГПУ с увеличением суммарной мощности электростанции до 6,6 МВт для покрытия нагрузок ООО «Полимер» при расширении производственной площадки. Решение о ее строительстве стороны договорились принять дополнительно.Электростанция будет работать в круглосуточном режиме, обеспечивая ООО «Полимер» стабильное и качественное электроснабжение. Годовой объем выработки и потребления электрической энергии оценивается в 35 млн кВт∙ч. GRYS Power и «Полимер» рассчитывают, что проект станет основой для долгосрочного успешного и взаимовыгодного сотрудничества.GRYS Power – одна из первых энергосервисных компаний в России. Основанная в 2009 году, сразу после принятия Федерального закона «Об энергосбережении» № 261, сейчас компания занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге энергосервисных компаний. GRYS Power предлагает широкий спектр услуг в области энергетики и экологических решений для промышленных предприятий и государственного сектора: повышение энергоэффективности, строительство и обслуживание распределенной генерации, утилизация и переработка сточных вод. Компания реализовала целый ряд крупномасштабных проектов по внедрению энергоэффективных технологий в России.