ИК Fontvielle изучила ответ Минфина Люксембурга на запрос о разблокировке активов клиентов компании

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В среду, 11 января 2023 года, ООО «ИК «Фонтвьель» получило официальный ответ от представителей Министерства финансов Люксембурга на свой запрос о получении лицензии на разблокировку замороженных клиентских активов. В документе содержится список необходимых действий компании для получения запрашиваемой лицензии.В ходе очередного регулярного совещания 12 января 2023 года, организованного Национальным расчётным депозитарием, специалисты ООО ИК «Фонтвьель», а также коллеги из НРД и других профучастников российского рынка ценных бумаг, обсудили представленный документ. После окончания совещания копия полученного ИК Fontvielle письма вместе с краткой аналитической запиской, содержащей выводы о внесении рекомендуемых корректировок в стратегию получения лицензий на разблокировку, были разосланы участникам встречи.На сегодняшний день инструкции, поданные ООО «ИК «Фонтвьель» в НРД на вывод, а также встречные инструкции, поданные в иностранный депозитарий на приём иностранных ценных бумаг, сквитованы в Clearstream и находятся в статусе «В обработке».