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В компании WE-ON GROUP прокомментировали возможности цифровизации строительной отрасли

Бизнес


В начале ноября была утверждена новая стратегия развития строительной отрасли. Одним из векторов работы стала оптимизация и перевод в электронный вид большинства административных процедур. В компании WE-ON GROUP прокомментировали, какие возможности цифровизации есть сейчас, и чего ждать в будущем.

По словам специалистов, на данный момент очень важно привести в соответствие требования к цифровизации с возможностями российского программного обеспечения. Необходимо понимать, что отечественные продукты сегодня не могут удовлетворить все требования заказчиков, поэтому нужно грамотно наладить коммуникацию между разработчиками и девелоперами.

- Дело в том, что сегодня именно за счет автоматизации документооборота закладываются основные принципы взаимодействия всех участников строительства. Но, к сожалению, программное обеспечение к таким нововведениям еще не готово.
В качестве примера можно взять XML схемы, которые разрабатывает Минстрой – они сейчас заполняются вручную. Для того, чтобы сократить временные и физические затраты, которых требует этот рутинный процесс, нужно подготовить необходимые сервисы. Эта задача уже находится в работе у отечественных производителей программного обеспечения», –комментирует Алексей Бабинов, руководитель департамента информационного моделирования и автоматизации WE-ON GROUP. - Не менее важный пункт – выработка требований к цифровым информационным моделям, которые также могут быть реализованы на российских программных продуктах. В этом моменте очень важно воплощать в жизнь эти требования поэтапно, производя пилотирование и тестируя их исполнение на практике.

Главным же станет разработка супераппа для строительства, которая будет так называемым аналогом Госуслуг. Такая платформа сможет связать всю работу по цифровизации строительства в один единый функционирующий цифровой организм. Это потребует много усилий, средств и времени, однако на выходе мы получим синхронизацию всех веток цифровизации, а значит – экономию времени и повышение продуктивности специалистов».

WE-ON GROUP предоставляет широкий спектр услуг в сфере проектирования и консалтинга в строительстве с 2017 года. В пул продуктов компании входят основные направления цифровизации проектирования: генеральное проектирование в среде BIM с применением передовых инструментов, а также собственных разработок NIKA, осуществление авторского надзора за объектом строительства с использованием BIM-технологий, анализ и экспертиза проектной документации, сопровождение получения РНС и ЗОС и др. Портфель компании насчитывает 3,5 млн кв. метров, среди которых представлены как гражданские проекты – торговые центры, жилые комплексы, так и промышленные объекты – заводы и другие технические предприятия. WE-ON GROUP –команда лучших специалистов России, работающих с применением BIM-технологий над комплексной жилой застройкой.