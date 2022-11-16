В компании WE-ON GROUP прокомментировали возможности цифровизации строительной отрасли

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По словам специалистов, на данный момент очень важно привести в соответствие требования к цифровизации с возможностями российского программного обеспечения. Необходимо понимать, что отечественные продукты сегодня не могут удовлетворить все требования заказчиков, поэтому нужно грамотно наладить коммуникацию между разработчиками и девелоперами.Главным же станет разработка супераппа для строительства, которая будет так называемым аналогом Госуслуг. Такая платформа сможет связать всю работу по цифровизации строительства в один единый функционирующий цифровой организм. Это потребует много усилий, средств и времени, однако на выходе мы получим синхронизацию всех веток цифровизации, а значит – экономию времени и повышение продуктивности специалистов».WE-ON GROUP предоставляет широкий спектр услуг в сфере проектирования и консалтинга в строительстве с 2017 года. В пул продуктов компании входят основные направления цифровизации проектирования: генеральное проектирование в среде BIM с применением передовых инструментов, а также собственных разработок NIKA, осуществление авторского надзора за объектом строительства с использованием BIM-технологий, анализ и экспертиза проектной документации, сопровождение получения РНС и ЗОС и др. Портфель компании насчитывает 3,5 млн кв. метров, среди которых представлены как гражданские проекты – торговые центры, жилые комплексы, так и промышленные объекты – заводы и другие технические предприятия. WE-ON GROUP –команда лучших специалистов России, работающих с применением BIM-технологий над комплексной жилой застройкой.