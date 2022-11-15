Компания EcoFlow сообщила о получении сертификата TÜV Rheinland
Новая серия портативных зарядных станций RIVER 2 компании EcoFlow, эксперта в сфере возобновляемой энергетики, получила сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство». EcoFlow стала первой компанией в сегменте «зеленой» энергетики, которая прошла независимые испытания и получила международный сертификат безопасности, признанный в более чем 50 странах мира.
Система сертификации TÜV Rheinland является всемирно признанным методом проверки безопасности электротехнических изделий, которая демонстрирует экологичность продукта, доказанную тестами и испытаниями. Сертификаты TÜV Rheinland позволяют производителям подавать заявки на получение соответствующих национальных сертификационных знаков для различных целевых рынков.
«Удобство и безопасность пользователей всегда являются основным приоритетом работы компании EcoFlow, поскольку наша миссия — поставлять высококачественные продукты, которые расширяют возможности потребителей во всем мире», — заявил Брюс Ван, генеральный директор компании EcoFlow. — «Для нас большая честь получить сертификат TÜV Rheinland, так как это служит еще одним свидетельством того, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности».
Получение сертификата TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство» подтверждает безопасность и надежность процессов зарядки-разрядки портативных электростанций в различных реальных сценариях, реализованных в ходе научных и объективных методов испытаний. Была проведена тщательная и всесторонняя оценка работы RIVER 2, включая тестирование стабильности напряжения, срока службы, эффективности преобразования энергии, температуры зарядки и разрядки, а также иных процессов, включая проверку безопасности и оценку надежности вариантов использования.
В ближайшем будущем компания EcoFlow планирует получить сертификаты TÜV Rheinland для быстрой зарядки X-Stream и защиты от перегрузки X-Boost серии RIVER 2, поскольку фактическая производительность этих функций значительно влияет на удовлетворенность пользователей работой изделий.
«Безопасность и качество являются нашими постоянными приоритетами на протяжении уже более 150 лет, — заявил Джей Янг, вице-президент TÜV Rheinland. — «Все устройства, протестированные нашими экспертами, включая серию RIVER 2 прошли строгие испытания на безопасность и подтвердили свою надежность».
О компании EcoFlow:
Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.
Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.
Система сертификации TÜV Rheinland является всемирно признанным методом проверки безопасности электротехнических изделий, которая демонстрирует экологичность продукта, доказанную тестами и испытаниями. Сертификаты TÜV Rheinland позволяют производителям подавать заявки на получение соответствующих национальных сертификационных знаков для различных целевых рынков.
«Удобство и безопасность пользователей всегда являются основным приоритетом работы компании EcoFlow, поскольку наша миссия — поставлять высококачественные продукты, которые расширяют возможности потребителей во всем мире», — заявил Брюс Ван, генеральный директор компании EcoFlow. — «Для нас большая честь получить сертификат TÜV Rheinland, так как это служит еще одним свидетельством того, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности».
Получение сертификата TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство» подтверждает безопасность и надежность процессов зарядки-разрядки портативных электростанций в различных реальных сценариях, реализованных в ходе научных и объективных методов испытаний. Была проведена тщательная и всесторонняя оценка работы RIVER 2, включая тестирование стабильности напряжения, срока службы, эффективности преобразования энергии, температуры зарядки и разрядки, а также иных процессов, включая проверку безопасности и оценку надежности вариантов использования.
В ближайшем будущем компания EcoFlow планирует получить сертификаты TÜV Rheinland для быстрой зарядки X-Stream и защиты от перегрузки X-Boost серии RIVER 2, поскольку фактическая производительность этих функций значительно влияет на удовлетворенность пользователей работой изделий.
«Безопасность и качество являются нашими постоянными приоритетами на протяжении уже более 150 лет, — заявил Джей Янг, вице-президент TÜV Rheinland. — «Все устройства, протестированные нашими экспертами, включая серию RIVER 2 прошли строгие испытания на безопасность и подтвердили свою надежность».
О компании EcoFlow:
Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.
Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.