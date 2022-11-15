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Компания EcoFlow сообщила о получении сертификата TÜV Rheinland

Бизнес
Новая серия портативных зарядных станций RIVER 2 компании EcoFlow, эксперта в сфере возобновляемой энергетики, получила сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство». EcoFlow стала первой компанией в сегменте «зеленой» энергетики, которая прошла независимые испытания и получила международный сертификат безопасности, признанный в более чем 50 странах мира.

Компания EcoFlow сообщила о получении сертификата TÜV Rheinland

Система сертификации TÜV Rheinland является всемирно признанным методом проверки безопасности электротехнических изделий, которая демонстрирует экологичность продукта, доказанную тестами и испытаниями. Сертификаты TÜV Rheinland позволяют производителям подавать заявки на получение соответствующих национальных сертификационных знаков для различных целевых рынков.

«Удобство и безопасность пользователей всегда являются основным приоритетом работы компании EcoFlow, поскольку наша миссия — поставлять высококачественные продукты, которые расширяют возможности потребителей во всем мире», — заявил Брюс Ван, генеральный директор компании EcoFlow. — «Для нас большая честь получить сертификат TÜV Rheinland, так как это служит еще одним свидетельством того, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности».

Получение сертификата TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство» подтверждает безопасность и надежность процессов зарядки-разрядки портативных электростанций в различных реальных сценариях, реализованных в ходе научных и объективных методов испытаний. Была проведена тщательная и всесторонняя оценка работы RIVER 2, включая тестирование стабильности напряжения, срока службы, эффективности преобразования энергии, температуры зарядки и разрядки, а также иных процессов, включая проверку безопасности и оценку надежности вариантов использования.

В ближайшем будущем компания EcoFlow планирует получить сертификаты TÜV Rheinland для быстрой зарядки X-Stream и защиты от перегрузки X-Boost серии RIVER 2, поскольку фактическая производительность этих функций значительно влияет на удовлетворенность пользователей работой изделий.

«Безопасность и качество являются нашими постоянными приоритетами на протяжении уже более 150 лет, — заявил Джей Янг, вице-президент TÜV Rheinland. — «Все устройства, протестированные нашими экспертами, включая серию RIVER 2 прошли строгие испытания на безопасность и подтвердили свою надежность».

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.