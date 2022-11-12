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В «Интерлизинге» прокомментировали передачу в лизинг первого российского электрокара

Бизнес
Краснодарский филиал компании «Интерлизинг» передал первый российский электромобиль Evolute i-PRO в лизинг. Лизингополучатель приобрел седан, воспользовавшись программой субсидирования от Минпромторга.

Автомобиль розничной стоимостью 2 990 000 рублей взят сроком на 60 месяцев и авансом 36%. С учетом субсидии (925 000 руб. на аванс) от Минпромторга стоимость авто составила 2 065 000 руб.

«Это первый российский электромобиль, приобретенный в лизинг в нашей компании. Мы уверены, что интерес среди лизингополучателей к электрокарам будет только расти», - отмечает региональный директор по ЮФО и СКФО компании «Интерлизинг» Игорь Тисленко.

Evolute i-Pro оборудован электромотором мощностью 150 лошадиных сил и тяговым аккумулятором емкостью 53 киловатт-часа. Запас хода батарейного седана составляет 433 километра. Максимальная скорость – 145 километров в час. Сейчас к покупке доступна единственная комплектация модели стоимостью 2 990 000 рублей.