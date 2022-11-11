ТЕХНОНИКОЛЬ представила обновленное пособие по применению XPS в дорожных конструкциях

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В обновленном пособии был актуализирован расчет требуемой толщины теплоизолирующего слоя из плит «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS» для обеспечения морозоустойчивости дорожной конструкции, адаптированы термины согласно текущей нормативной документации, в ПРИЛОЖЕНИЕ А добавлены новые марки для блоков из XPS для облегченных насыпей.Кроме того, в пособие было добавлено ПРИЛОЖЕНИЕ Е – значения глубин сезонного промерзания грунта в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Также пособие актуализировано с учетом СП 313.1325800, СП 34.13330, СП 78.13330, ПНСТ 542.“XPS ТЕХНОНИКОЛЬ широко применяется для решения задач в строительстве дорог с теплоизолирующими слоями в зонах сезонного промерзания и протаивания, а также в арктических зонах, - отмечает Дмитрий Михайлиди, директор по развитию «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. - Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и высокой прочности материал успешно справляется с защитой дорожных полотен от деформаций, вызванных силами морозного пучения, теплоизоляцией подземных сооружений, расположенных непосредственно под проезжей частью городских дорог, сохранением многолетнемерзлого грунта в земляном полотне в качестве альтернативы сооружению высоких насыпей и многими другими задачами в дорожном строительстве”.Рецензентами пособия выступили Первый заместитель генерального директора ООО«Союздорнии» – директор по науке В.М. Юмашев и Заведующая лабораторией водно-теплового режима и криогенных процессов дорожных конструкций, к.т.н. Е. С. Пшеничникова.