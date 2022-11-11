11 ноября 2022 ПЯТНИЦА
Новости
16:16 | 11 ноября
Продовольственная инфляция в Саратовской области - одна из самых низких в ПФО
15:26 | 11 ноября
Ярмарки выходного дня пройдут во всех районах области
14:31 | 11 ноября
В Саратовской области 11 инвесторов получат субсидию
14:07 | 11 ноября
Родители учащихся школы имени Ю.А. Гагарина требуют навести порядок с кадрами
13:34 | 11 ноября
В Саратовской области построен газопровод для догазификации поселка Степное
12:37 | 11 ноября
"Три сестры" Константина Богомолова: пронзительная монотонность бытия
11:44 | 11 ноября
Внутренние инструкторы саратовских предприятий повысят качество и увеличат выработку продукции
10:50 | 11 ноября
В Марксовском отделе ЗАГС зарегистрировали тройню
09:56 | 11 ноября
В Петровском районе отремонтированы детские сады и школы по региональной программе
09:00 | 11 ноября
Мастера из 30 районов Саратовской области соревнуются за звание «Ремесленник года»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

ТЕХНОНИКОЛЬ представила обновленное пособие по применению XPS в дорожных конструкциях

Бизнес
ТЕХНОНИКОЛЬ представила обновленное пособие по применению XPS в дорожных конструкциях

Пособие предназначено для проектирования и строительства автомобильных дорог в I – IV дорожно-климатических зонах, дорог общего пользования I – IV технических категорий, ведомственных и городских дорог.

В обновленном пособии был актуализирован расчет требуемой толщины теплоизолирующего слоя из плит «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS» для обеспечения морозоустойчивости дорожной конструкции, адаптированы термины согласно текущей нормативной документации, в ПРИЛОЖЕНИЕ А добавлены новые марки для блоков из XPS для облегченных насыпей.

Кроме того, в пособие было добавлено ПРИЛОЖЕНИЕ Е – значения глубин сезонного промерзания грунта в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Также пособие актуализировано с учетом СП 313.1325800, СП 34.13330, СП 78.13330, ПНСТ 542.

“XPS ТЕХНОНИКОЛЬ широко применяется для решения задач в строительстве дорог с теплоизолирующими слоями в зонах сезонного промерзания и протаивания, а также в арктических зонах, - отмечает Дмитрий Михайлиди, директор по развитию «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. - Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и высокой прочности материал успешно справляется с защитой дорожных полотен от деформаций, вызванных силами морозного пучения, теплоизоляцией подземных сооружений, расположенных непосредственно под проезжей частью городских дорог, сохранением многолетнемерзлого грунта в земляном полотне в качестве альтернативы сооружению высоких насыпей и многими другими задачами в дорожном строительстве”.

Рецензентами пособия выступили Первый заместитель генерального директора ООО«Союздорнии» – директор по науке В.М. Юмашев и Заведующая лабораторией водно-теплового режима и криогенных процессов дорожных конструкций, к.т.н. Е. С. Пшеничникова.