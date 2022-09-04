«Норникель» начал возводить первые жилые дома по программе реновации Норильска

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Первыми долгожданными «ласточками» масштабной программы жилищной реновации Норильска станут две монолитные девятиэтажки на 184 квартиры (одно- и двухкомнатные). До конца 2024 года их возведут на месте снесенных аварийных домов по улице 50 лет Октября. Причем жилье будут сдавать сразу с благоустройством прилегающей территории: во дворах новоселов будут ждать детские и спортивные площадки, а также парковка для машин. Распределением жилья займется заказчик в лице мэрии Норильска. Первыми ключи получат семьи, проживающие сегодня в аварийных условиях.Координацией всех работ занимается проектный офис реализации комплексных мер по развитию Норильска Заполярного филиала «Норникеля». Подрядчиком строительства в ходе длительных презентаций и конкурсных процедур была выбрана красноярская компания «СК Град», имеющая богатый успешный опыт работы в суровых условиях вечной мерзлоты. По словам замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергея Ткаченко, «СК Град» прошел надежную проверку Крайним Севером. «Компания «Норникель» всегда старается привлекать к своим проектам представителей региона. В Норильске строительная компания «СК Град» проводила ремонт здания налоговой инспекции, и сегодня это современное хорошее здание. На севере края — это Эвенкия и Таймыр — она строила школы, детские сады в отдаленных населенных пунктах, куда людей привозят вертолетами, а стройматериалы везут по тундре в зимний период, что было хорошим испытанием для подрядчика», — рассказал Сергей Ткаченко.Стоимость всех строительных работ оценивается около 2 млрд рублей. Было принято решение о возведении девятиэтажек на уже существующих сваях: эксперты провели ряд испытаний и пришли к выводу, что основание отвечает всем требованиям безопасности — беспокоиться не о чем. Известно также, что будущие новостройки будут из монолитного железобетона. «Опыт позволяет справиться с таким объемом. Главная особенность Норильска — это логистика, поэтому наша задача — завезти материалы, необходимые для строительства, и всю технику. Мы уже подготовили строительную площадку. Сегодня идет процесс дополнительного усиления фундамента и наращивания существующих свай. В ноябре-декабре этого года мы завершим нулевой цикл», — рассказал представитель строительной компании «СК Град» Александр Бочкун. К предстоящей зиме строители планируют закончить работы по коллектору и фундаменту. В планах - выйти к этому времени на уровень 2 и 3 этажей.А уже весной 2023 года рядом появится еще одна стройплощадка, где будут возводить инновационную школу на 1100 учащихся. Также в обозримой перспективе запланировано строительство жилья в Оганере - восьми многоквартирных домов, детского сада и школы.