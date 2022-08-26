Договор лизинга на поставку тягачей заключили Газпромбанк Лизинг и АО «Кондитерская фабрика «Ударница»

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Сегодня фабрика «Ударница» является одним из лидеров отрасли, производит более 50 наименований сахаристых кондитерских изделий. Вся продукция соответствует требованиям FSSC 22000 пищевой безопасности, не содержит глютен. Наиболее известными торговыми марками являются «Шармэль», «Мармеландия», «Бумба».«Рады поддержать российского производителя, который заинтересован в развитии предприятия и инвестирует в обновление основных фондов на постоянной основе. С фабрикой «Ударница» мы работаем с 2017 года, финансировали ранее как различную технику, так и специальное пищевое оборудование. Понимаем, что износ транспорта, используемого в логистике, требует своевременного замещения, поэтому готовы предложить приемлемые условия поставки и финансирования», - комментирует Максим Калинкин, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг.«АО «Кондитерская фабрика «Ударница» является давним партнером группы компаний Газпромбанка. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в последние годы банк и Газпромбанк Лизинг поддерживают своих клиентов. Поэтому мы остановились на выборе Газпромбанк Лизинг. После покупки тягачей компания планирует сократить расходы на привлечение сторонних транспортных компаний. Данная сделка позволит повысить эффективность дальнейшего развития бизнеса», - комментирует Елена Татаринова, главный бухгалтер АО «Ударница».О фабрике «Ударница»Фабрика «Ударница» основана в 1929 году, является одним из крупнейших предприятий России, на котором работают свыше 1000 квалифицированных специалистов. Продукция фабрики — это сочетание уникальных традиций и новых технологий производства легких сладостей. Только лучшие, натуральные и экологически чистые компоненты входят в состав лакомств от кондитерской фабрики «Ударница». Кондитерская фабрика «Ударница» производит более 50 наименований сладких изделий, среди которых «Зефир в шоколаде», мармелад «Лимонные дольки», «Пастила ванильная», «Клюква в сахарной пудре» и многое другое.О Группе Газпромбанк ЛизингГруппа Газпромбанк Лизинг - один из лидеров российского рынка лизинга. Занимает второе место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2021 года по объему нового бизнеса, первое место по работе с клиентами малого бизнеса, по лизингу легковых автомобилей и нефтегазового оборудования (РА «Эксперт РА»). Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2021 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 461,5 млрд рублей.