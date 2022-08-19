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Тренды рынка такси отметила в докладе на X Международном Евразийском форуме такси Елена Банникова

Бизнес
С 4 по 5 августа в Москве проходил X Международный Евразийский форум такси. Региональный директор компании «Интерлизинг» по ЦФО Елена Банникова приняла участие в рабочей сессии «Содержание автопарка и обслуживание ТС в новых условиях».

Елена сделала обзор рынка такси, отметив изменения, произошедшие на рынке в связи с событиями 24 февраля. По словам спикера, на протяжении нескольких лет представители отрасли наблюдали значительный рост рынка лизинга такси и развитие партнёрских отношений лизинговых компаний с агрегаторами. «Так, например, «Интерлизинг», понимая всю проблематику данной отрасли, разработал специальное решение для таксопарков. Для клиентов доступно финансирование с минимальным авансом от 0%, выкупным платежом до 50% и сроком договора лизинга до трех лет», - рассказывает спикер.

Также в рамках своего доклада Елена Банникова отметила тренды рынка и рассказала о рисках для лизинговых компаний. И в завершение выступления остановилась на перспективах развития рынка лизинга такси: «Доля лизинговых компаний, финансирующих такси, в т.ч. в рамках коробочных продуктов останется на том же уровне, при этом мы ожидаем постепенное изменение профиля автомобиля такси: китайские марки и устаревание автопарков в связи с переориентацией на б/у технику», - отметила Елена Банникова.

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Международный Евразийский форум «Такси» - более 10 лет единственная площадка для всех участников отрасли и тех, кто находится около нее или хочет в нее попасть. X МЕФТ объединил представителей власти, руководителей бизнеса и ведущих экспертов индустрии такси и смежных отраслей со всего Евразийского пространства для того, чтобы найти ответы на актуальные вопросы и решения насущных проблем рынка такси.