26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы

Статьи
Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков в своем телеграм-канале поделился мнением относительно включения в список экстремистов жителя Саратова.

«Вчера в список экстремистов попал Александр Волков, активный противник появления школы в Ленинском районе, призывавший к противоправным действиям в отношении правоохранителей.
Наличие в организованном сообществе экстремистов уже показывает его направленность, несмотря на якобы благие цели, служащие для прикрытия реальных задач и обмана доверчивых жителей, используемых втёмную.
Организаторам протестных противоправных мероприятий в парке «Территория детства» стоит задуматься над этим примером. Вовлекая жителей в протесты против строительства школы, они, по сути, организуют выступления против реализации государственной политики в сфере образования, а значит выступают против государства. И активисткам или даже возможно модераторам многочисленных квазиобщественных движений в лице Налимовой, Елизаровой, Таниди и Игуменовой нужно помнить об этом. Тем более, что они сами заявили об обращении в правоохранительные органы для оценки ситуации в парке», - подчеркнул Гладков.