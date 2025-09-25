25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:36 | 25 сентября
Три инвестиционных предложения Саратовской области размещены на федеральной платформе
18:54 | 25 сентября
После перехода от арендатора к муниципалитету городской парк ждет развитие
18:02 | 25 сентября
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов
18:00 | 25 сентября
С начала года мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 13,4 тысячи жителей области
17:30 | 25 сентября
В Балашовской районной больнице проводится магнитно-резонансная томография детям
17:12 | 25 сентября
С заботой о бойцах жители Саратовской области шьют амуницию, плетут сети, сушат яблоки и отправляют письма
16:10 | 25 сентября
С начала года жители области получили 6,9 тысячи бесплатных юридических услуг
16:04 | 25 сентября
Жители Молодежного переживают за безопасность детей, учащихся во вторую смену
15:33 | 25 сентября
Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу
15:31 | 25 сентября
Вячеслав Тарасов: "Губернатор прикладывает максимум усилий для решения проблем в сфере ЖКХ"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители Молодежного переживают за безопасность детей, учащихся во вторую смену

Статьи
Обучение во вторую смену это не только трудности с подготовкой домашних заданий и посещения тренировок. Ранее наступление темноты заставляет школьников переходить дороги в условиях ограниченной видимости, что не может не беспокоить их родителей. Особенно это актуально для жителей микрорайона Молодежный, где в настоящее время отсутствуют современные образовательные учреждения, способные принять всех учеников в одну смену.



- Сентябрь пролетел, день становится с каждым днем всё короче и короче. Темнеть на улице начинает рано. А зимой так вообще после 17 часов уже фактически ночь. И нам, как родителям учеников, очень бы хотелось, чтобы наши дети учились исключительно в первую смену. Потому что всегда переживаем, как в тёмное время суток дети переходят дорогу. Заметят ли их вовремя водители? И, конечно, очень сложно проконтролировать, сделал ли ребёнок домашнее задание. Сужу по своему сыну. Вечером уже приходит уставший, часть заданий успевает сделать вечером, часть откладываем на утро следующего дня.

А еще с таким расписанием очень сложно выстроить график посещения спортивных тренировок. Сын хочет заниматься футболом, но, к сожалению, может погонять мяч только во время каникул.

Поэтому все мы, родители нашего микрорайона, очень ждем новую школу. Для меня это особо актуально, подрастает и младший сын - будущий первоклассник, - прокомментировала жительница Ленинского района Анна Иванова.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школа будет вписана в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей, собравших десятки тысяч подписей с просьбой построить образовательное учреждение.

Школа позволит решить проблему c переводом всех детей на обучение в одну смену. Ранее в ходе рассмотрения вариантов ее размещения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.