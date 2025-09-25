Жители Молодежного переживают за безопасность детей, учащихся во вторую смену

просмотров: 92

- Сентябрь пролетел, день становится с каждым днем всё короче и короче. Темнеть на улице начинает рано. А зимой так вообще после 17 часов уже фактически ночь. И нам, как родителям учеников, очень бы хотелось, чтобы наши дети учились исключительно в первую смену. Потому что всегда переживаем, как в тёмное время суток дети переходят дорогу. Заметят ли их вовремя водители? И, конечно, очень сложно проконтролировать, сделал ли ребёнок домашнее задание. Сужу по своему сыну. Вечером уже приходит уставший, часть заданий успевает сделать вечером, часть откладываем на утро следующего дня.А еще с таким расписанием очень сложно выстроить график посещения спортивных тренировок. Сын хочет заниматься футболом, но, к сожалению, может погонять мяч только во время каникул.Поэтому все мы, родители нашего микрорайона, очень ждем новую школу. Для меня это особо актуально, подрастает и младший сын - будущий первоклассник, - прокомментировала жительница Ленинского района Анна Иванова.Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школа будет вписана в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей, собравших десятки тысяч подписей с просьбой построить образовательное учреждение.Школа позволит решить проблему c переводом всех детей на обучение в одну смену. Ранее в ходе рассмотрения вариантов ее размещения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.