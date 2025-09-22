22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы

Статьи

Запугивание и хейт в соцсетях активистов, выступающих за строительство школы близ сквера «Территория детства» - недопустимо. Об этом заявил член Общественной палаты Саратовской области, председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей» Алексей Драгун.


- Крайне печально, что столь значимый для города проект как строительство школы, пытаются втянуть в политическое противостояние. Создается устойчивое впечатление, что для части оппонентов история со сквером — лишь удобный предлог для ведения идеологической войны с использованием грязных технологий. Их реальная цель — не сохранение зелёных зон, а дестабилизация обстановки и протест ради протеста.

Но самое ужасное — это травля активистов, которые поддерживают стройку. Слив личных данных, хейт в соцсетях, угрозы — это уже за гранью. Вместо конструктивного диалога по сути люди переходят на личности и запугивание. Так делать нельзя. Мы должны оставаться людьми и помнить, ради чего всё затевалось: ради детей, их удобства и будущего. Давайте поддержим тех, кто не боится говорить правду. Школа — это необходимость, а не повод для травли.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест. Новое образовательное учреждение будет оснащено бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школу впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.

Школа позволит решить проблемe c переводом всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.

Ранее с просьбой строительства школы обращались десятки тысяч жителей микрорайона. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.