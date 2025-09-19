19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
09:49 | 19 сентября
Педагог заявила о хронической усталости детей, обучающихся во вторую смену
09:35 | 19 сентября
Саратовская делегация отличилась на межрегиональном фестивале в Уфе
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Педагог заявила о хронической усталости детей, обучающихся во вторую смену

Статьи
Школы Ленинского района работают на пределе своих возможностей, дети вынуждены учиться в две смены. Об этом заявила учитель начальных классов гимназии № 75 Ольга Супрун, отметившая негативные последствия для детей от обучения во вторую смену.




- Как педагог с многолетним стажем, я хочу выразить свою серьезную озабоченность сложившейся в нашем районе ситуацией. Школы, в том числе и наша, работают на пределе своих возможностей. Классы переполнены, а обучение во вторую смену стало печальной нормой.

Вторая смена — это не просто неудобство в расписании. Это хроническая усталость детей, которые заканчивают уроки к вечеру, у них практически не остается времени на прогулки, дополнительные кружки и полноценный отдых. Качество усвоения материала к концу дня закономерно снижается. Мы вынуждены работать в условиях, где трудно уделить внимание каждому ребенку из-за большого количества учеников в классе, - рассказала педагог.

Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива была поддержана большинством жителей.

Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.

С просьбой строительства школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.