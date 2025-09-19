Педагог заявила о хронической усталости детей, обучающихся во вторую смену

просмотров: 46

- Как педагог с многолетним стажем, я хочу выразить свою серьезную озабоченность сложившейся в нашем районе ситуацией. Школы, в том числе и наша, работают на пределе своих возможностей. Классы переполнены, а обучение во вторую смену стало печальной нормой.Вторая смена — это не просто неудобство в расписании. Это хроническая усталость детей, которые заканчивают уроки к вечеру, у них практически не остается времени на прогулки, дополнительные кружки и полноценный отдых. Качество усвоения материала к концу дня закономерно снижается. Мы вынуждены работать в условиях, где трудно уделить внимание каждому ребенку из-за большого количества учеников в классе, - рассказала педагог.Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива была поддержана большинством жителей.Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.С просьбой строительства школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.