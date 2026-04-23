Детский коллектив из Саратова представит регион на VII Фестивале «Театральное Приволжье»
Красной книге Саратовской области исполнилось 30 лет
В Саратовской области стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента»
Пушкинка проведет круглый стол с ветераном-ликвидатором Чернобыльской АЭС
Молодые руководители в сфере культуры из Саратовской области принимают участие в федеральном проекте «Капитаны культуры»
25 апреля в Саратовской области пройдет Всероссийский субботник
Продолжается приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Саратовские предприниматели смогут масштабировать бизнес на «Платформе роста»  
Май подарит жителям области дополнительные дни отдыха
Программные расходы области за первый квартал 2026 года превысили 41 млрд рублей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области провели первый в 2026 году выпуск мальков в Волгу

В Саратовской области начались работы по выпуску ценных промысловых видов рыб в Волгу

В этом году первую партию растительноядных рыб — сазана, белого амура и толстолобика выпустили в Волгу 20 апреля - в районе балаковского причала по программе Нижне-Волжского управления федеральных автомобильных дорог Росавтодора. Эта организация является заказчиком строительства нового моста через Волгу в Саратове и выпуск мальков ценных пород рыбы осуществляет с 2025 года. Программа рассчитана на 3 года. Объемы выпускаемой рыбы определены в соответствии с оценкой воздействия на водные биоресурсы.
 
«Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов в этом году стартовали с выпуска более 780 тысяч мальков сазана, толстолобика и белого амура. До 30 апреля заказчик моста через Волгу, рыбопитомники и комиссия, в состав которой входит и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, выпустят в Волгу — 1,353 млн шт. сазана, 973,16 тысяч шт. белого амура и 1,117 млн шт. толстолобика. Планируется в этом году и выпуск стерляди.
 
В прошлом году эта дорожно-строительная организация выпустила в Волгу более 3,9 млн мальков. А всего за 3 года, на которые заключен договор, в реку будет выпущено почти 12 млн мальков», - рассказал министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.
 
Выпуск мальков проходит ежегодно по заказу различных организаций в порядке компенсации ущерба, нанесенного ими водным биологическим ресурсам. За процессом следит специальная комиссия. Отгрузку мальков осуществляют рыбопитомники области в рамках договора, заключенного с Волго-Камским территориальным управлением Росрыболовства.
 
Как отметили в комитете, в 2025 году выпуск молоди ценных видов рыб в Волгоградское и Саратовское водохранилища в пределах региона составил 5,541 млн шт., что превысило показатели 2024 года на 46,7%.
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области