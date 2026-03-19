Андрей Еремин подчеркнул важность новых поправок в медицинское образование

Основная задача реформирования законодательства заключается в обеспечении стабильности кадровых ресурсов в местах, остро нуждающихся в квалифицированных специалистах. Одним из существенных препятствий в прежнем механизме регулирования являлось то, что некоторые выпускники вузов нарушали договорные обязательства и отказывались ехать работать в указанные регионы, предпочитая карьеру в частных клиниках областных центров.«Для жителей района, где ощущается нехватка квалифицированных медкадров, это вопрос элементарной доступности медицины. Когда выпускник нарушает договоренности и не приезжает на место распределения, страдают конкретные люди: ветераны, матери с детьми, пожилые пациенты, которые остаются без постоянного врача. Раньше ситуация выглядела парадоксально. Студенты получали бесплатное образование, а потом уходили в коммерческую сферу зарабатывать. Теперь это будет исключено»,-подчеркнул ректор.Для таких территорий, как Саратовская область с ее обширными сельскими районами, удаленными от областного центра, это станет системным решением кадровой проблемы. Теперь местные жители могут рассчитывать на регулярные визиты молодых специалистов, готовых оказывать необходимые консультации и качественную медицинскую помощь. Новые поправки делают систему распределения специалистов прозрачной и предсказуемой, позволяя населению сельских районов быть уверенными в том, что необходимая медпомощь будет доступна каждому.«Саратовский медуниверситет готовит специалистов высочайшего уровня, и теперь у нас есть все инструменты, чтобы молодые врачи применяли свои знания там, где это нужнее всего. Жители этих территорий получат не просто молодого специалиста, а квалифицированного врача, который пришел всерьез и надолго», - заключил Андрей Еремин.