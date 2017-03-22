Депутаты хотят навести порядок в системе капремонта
В некоторых регионах задолженность по капремонту превышает возможности местного бюджета
ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ ТАСС
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся четыре законопроекта на эту тему. Конечная цель у всех одна — устранить несовершенство механизма финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. А вот подходы к решению вопроса — разные. Их обсудили участники «круглого стола» в Госдуме 20 марта.
Люди платят по старым долгам
Неудивительно, что даже в пределах одного комитета отношения депутатов к капремонту диаметрально противоположные. Представители фракции «Справедливая Россия» изначально выступали против закона, который устанавливал накопительную систему взносов. «Фактически на граждан возложили обязанность по финансированию чужого имущества (так называемый «общий котёл»), люди платят по старым долгам государству, а оно и текущие свои обязательства не выполняет», — обозначил основные претензии к системе капремонта лидер фракции, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Миронов.
По его данным, сроки региональных программ слишком растянуты, разъяснительная работа с гражданами по сути не проводилась, из-за чего большинство домов оказались в системе «общего котла». «Размеры взносов на капремонт, — обратил внимание Сергей Миронов, — отличаются в десятки раз: от 1,5 до 15 рублей (такой размер определён в Москве) с квадратного метра». При этом качество ремонта крайне неудовлетворительное, а собранные средства расходуются неэффективно. В 2015 году, привёл пример лидер справедливороссов, собрали 96 миллиардов рублей, а потратили на капремонт всего 25 миллиардов.
Заявление Сергея Миронова подтверждают данные прокурорских проверок. «Результаты проверок свидетельствуют о том, что в целом состояние законности в сфере капитального ремонта очень далеко от хотя бы удовлетворительного», — сообщил представитель Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Максим Умрихин. По сведениям Генпрокуратуры, нарушения отмечаются на всех стадиях проведения ремонтных работ, но чаще всего — при сборе и расходовании средств. «Хищения связаны либо с выполнением работ не в полном объёме, либо выполнением их на недостаточно качественном уровне», — уточнил Максим Умрихин.
Призывать к демонтажу системы — неправильно
Другие члены комитета убеждены, что, несмотря на все недостатки, система капремонта заработала по всей стране и уже даёт первые результаты. При этом сторонники этой точки зрения приводят совершенно иные, чем их оппоненты, примеры. «Впервые капремонт был запущен в Татарстане, а сама стратегия, при которой все собирают деньги в кассу, была одобрена президентом, — напомнил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин. — С тех пор были отремонтированы более 40 тысяч домов». Лучшие результаты по капитальному ремонту демонстрирует Москва, где создана система контроля с участием муниципальных депутатов. «Общий подход сформирован, — считает парламентарий, — попутно идёт доработка многих положений». Так, например, сокращён срок перехода из «общего котла», были освобождены от взносов лица пожилого возраста (75-80 лет) и инвалиды. Призывать к демонтажу системы капремонта, по мнению Сидякина, неправильно.
После ремонта дом должен простоять ещё 15-20 лет
Но если в Москве и ещё нескольких регионах система капремонта более-менее обкатана, то в других субъектах она часто действует с огрехами. «В Красноярском крае есть дома, расположенные в континентальном климате и в условиях вечной мерзлоты, — обратил внимание на особенность своего региона заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш. — При этом отсутствует механизм мониторинга состояния домов и контроля качества капремонта». Чтобы люди доверяли власти, нужно, чтобы дом после ремонта простоял 15-20 лет. Но сейчас это практически невозможно.
По результатам «круглого стола» было решено ускорить законодательное регулирование капитального ремонта в многоквартирных домах. В числе первоочередных вопросов — создание системы мониторинга их состояния. Эта мера поможет тем, кто приобрёл квартиру на вторичном рынке. Не менее важно, убеждена председатель комитета Галина Хованская, обеспечить сохранность спецсчетов граждан. За последний год потеряли лицензии три банка, где размещались такие спецсчета. Причём получить назад свои деньги невозможно, так как счета открывались на юридических, а не физических лиц.
Автор: Светлана Заверняева
Источник: Парламентская газета
ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ ТАСС
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся четыре законопроекта на эту тему. Конечная цель у всех одна — устранить несовершенство механизма финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. А вот подходы к решению вопроса — разные. Их обсудили участники «круглого стола» в Госдуме 20 марта.
Люди платят по старым долгам
Неудивительно, что даже в пределах одного комитета отношения депутатов к капремонту диаметрально противоположные. Представители фракции «Справедливая Россия» изначально выступали против закона, который устанавливал накопительную систему взносов. «Фактически на граждан возложили обязанность по финансированию чужого имущества (так называемый «общий котёл»), люди платят по старым долгам государству, а оно и текущие свои обязательства не выполняет», — обозначил основные претензии к системе капремонта лидер фракции, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Миронов.
Размеры взносов на капремонт отличаются в десятки раз: от 1,5 до 15 рублей.
По его данным, сроки региональных программ слишком растянуты, разъяснительная работа с гражданами по сути не проводилась, из-за чего большинство домов оказались в системе «общего котла». «Размеры взносов на капремонт, — обратил внимание Сергей Миронов, — отличаются в десятки раз: от 1,5 до 15 рублей (такой размер определён в Москве) с квадратного метра». При этом качество ремонта крайне неудовлетворительное, а собранные средства расходуются неэффективно. В 2015 году, привёл пример лидер справедливороссов, собрали 96 миллиардов рублей, а потратили на капремонт всего 25 миллиардов.
Заявление Сергея Миронова подтверждают данные прокурорских проверок. «Результаты проверок свидетельствуют о том, что в целом состояние законности в сфере капитального ремонта очень далеко от хотя бы удовлетворительного», — сообщил представитель Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Максим Умрихин. По сведениям Генпрокуратуры, нарушения отмечаются на всех стадиях проведения ремонтных работ, но чаще всего — при сборе и расходовании средств. «Хищения связаны либо с выполнением работ не в полном объёме, либо выполнением их на недостаточно качественном уровне», — уточнил Максим Умрихин.
Призывать к демонтажу системы — неправильно
Другие члены комитета убеждены, что, несмотря на все недостатки, система капремонта заработала по всей стране и уже даёт первые результаты. При этом сторонники этой точки зрения приводят совершенно иные, чем их оппоненты, примеры. «Впервые капремонт был запущен в Татарстане, а сама стратегия, при которой все собирают деньги в кассу, была одобрена президентом, — напомнил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин. — С тех пор были отремонтированы более 40 тысяч домов». Лучшие результаты по капитальному ремонту демонстрирует Москва, где создана система контроля с участием муниципальных депутатов. «Общий подход сформирован, — считает парламентарий, — попутно идёт доработка многих положений». Так, например, сокращён срок перехода из «общего котла», были освобождены от взносов лица пожилого возраста (75-80 лет) и инвалиды. Призывать к демонтажу системы капремонта, по мнению Сидякина, неправильно.
После ремонта дом должен простоять ещё 15-20 лет
Но если в Москве и ещё нескольких регионах система капремонта более-менее обкатана, то в других субъектах она часто действует с огрехами. «В Красноярском крае есть дома, расположенные в континентальном климате и в условиях вечной мерзлоты, — обратил внимание на особенность своего региона заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш. — При этом отсутствует механизм мониторинга состояния домов и контроля качества капремонта». Чтобы люди доверяли власти, нужно, чтобы дом после ремонта простоял 15-20 лет. Но сейчас это практически невозможно.
По результатам «круглого стола» было решено ускорить законодательное регулирование капитального ремонта в многоквартирных домах. В числе первоочередных вопросов — создание системы мониторинга их состояния. Эта мера поможет тем, кто приобрёл квартиру на вторичном рынке. Не менее важно, убеждена председатель комитета Галина Хованская, обеспечить сохранность спецсчетов граждан. За последний год потеряли лицензии три банка, где размещались такие спецсчета. Причём получить назад свои деньги невозможно, так как счета открывались на юридических, а не физических лиц.
Автор: Светлана Заверняева
Источник: Парламентская газета