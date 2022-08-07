Работодателей области информируют о возможности дополнительного образования для сотрудников

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Цель мероприятий – проинформировать работодателей о возможности для сотрудников получения дополнительного профессионального образования, в том числе в рамках национального проекта «Демография».Очередная встреча с работодателями состоялась в комитете социальной защиты и занятости населения Энгельсского района. На мероприятии, прошедшем в форме семинара-совещания, присутствовали представители 20 предприятий и организаций Энгельса.Участникам встречи напомнили, что обучение граждан осуществляется по 410 образовательным программам, позволяющим работникам бесплатно получать новые знания, повышать имеющиеся компетенция и навыки, а работодателям – иметь более квалифицированные трудовые ресурсы для повышения производительности.«Получить дополнительное профессиональное образование могут люди старше 50 лет, предпенсионеры, женщины в декрете, отдельные категории молодых людей в возрасте до 35 лет. Кроме того, обучение могут проходить все работники, находящиеся под риском увольнения, в том числе в связи с введением режима неполного рабочего времени, что позволит им стать более конкурентноспособными на рынке труда», - отметила заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.Место и формат обучения - очный или дистанционный - граждане могут выбрать самостоятельно при заполнении заявки на обучение.Подать заявку на обучение можно на единой цифровой платформе «Работа России».