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На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов — семья преподавателей и сотрудников Саратовской государственной юридической академии. Участие в голосовании для них — не просто право или долг, а добрая семейная традиция, которую бережно передают из поколения в поколение.Выборы объединили сразу три поколения одной семьи, чьи профессии неразрывно связаны с законотворчеством и правом. На избирательный участок пришла Ирина Кузнецова, руководитель лаборатории социологических исследований и изучения общественного мнения Института правотворчества и правового прогнозирования СГЮА.Её поддержали дети — Максим Кузнецов, сотрудник научно-исследовательского центра, и Полина Хвостикова, делопроизводитель отдела аспирантуры. На участок они пришли со своими вторыми половинками. А самую юную представительницу династии — внучку Мирославу —принесли на руках.Три поколения одной семьи, объединенные общими ценностями, профессиональным взглядом на государственное устройство и пониманием важности своих голосов, личным примером показали преемственность гражданской ответственности.«Участвовать в выборах — наша добрая семейная традиция. Когда-то на избирательный участок я пришла со своими родителями, а сегодня я прихожу со своими детьми и даже внуками», — поделилась эмоциями Ирина Кузнецова.