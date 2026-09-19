19 сентября 2026 СУББОТА
Новости
19:51 | 19 сентября
Политолог оценил голосование в Саратове
15:00 | 19 сентября
В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  
14:00 | 19 сентября
На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов
13:35 | 19 сентября
Семья Рынковых сделала свой первый совместный выбор
13:34 | 19 сентября
Общественные наблюдатели подтверждают легитимность выборов в регионе по итогам первого дня голосования
19:30 | 18 сентября
Руководители религиозных организаций традиционных конфессий региона приняли участие в выборах депутатов ГосДумы
19:02 | 18 сентября
В первом дне голосования приняли участие граждане из отдаленных районов области  
17:30 | 18 сентября
Музей Радищева приглашает в «Город, который объединяет»
16:30 | 18 сентября
В Саратове почтили память Героя России
15:43 | 18 сентября
Вклад в будущее страны начинается с самого детства
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов

Новости
На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов

 
На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов — семья преподавателей и сотрудников Саратовской государственной юридической академии. Участие в голосовании для них — не просто право или долг, а добрая семейная традиция, которую бережно передают из поколения в поколение.

Выборы объединили сразу три поколения одной семьи, чьи профессии неразрывно связаны с законотворчеством и правом. На избирательный участок пришла Ирина Кузнецова, руководитель лаборатории социологических исследований и изучения общественного мнения Института правотворчества и правового прогнозирования СГЮА.

Её поддержали дети — Максим Кузнецов, сотрудник научно-исследовательского центра, и Полина Хвостикова, делопроизводитель отдела аспирантуры. На участок они пришли со своими вторыми половинками. А самую юную представительницу династии — внучку Мирославу —принесли на руках.

Три поколения одной семьи, объединенные общими ценностями, профессиональным взглядом на государственное устройство и пониманием важности своих голосов, личным примером показали преемственность гражданской ответственности.

«Участвовать в выборах — наша добрая семейная традиция. Когда-то на избирательный участок я пришла со своими родителями, а сегодня я прихожу со своими детьми и даже внуками», — поделилась эмоциями Ирина Кузнецова.