20 сентября 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
21:54 | 19 сентября
Завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы
19:51 | 19 сентября
Политолог оценил голосование в Саратове
15:00 | 19 сентября
В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  
14:00 | 19 сентября
На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов
13:35 | 19 сентября
Семья Рынковых сделала свой первый совместный выбор
13:34 | 19 сентября
Общественные наблюдатели подтверждают легитимность выборов в регионе по итогам первого дня голосования
19:30 | 18 сентября
Руководители религиозных организаций традиционных конфессий региона приняли участие в выборах депутатов ГосДумы
19:02 | 18 сентября
В первом дне голосования приняли участие граждане из отдаленных районов области  
17:30 | 18 сентября
Музей Радищева приглашает в «Город, который объединяет»
16:30 | 18 сентября
В Саратове почтили память Героя России
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Завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы

Новости / Главное в политике

По состоянию на 20:00 19 сентября явка в нашем регионе составила 50,69 %.


"Как представитель общественной организации - фонда содействия развитию межсекторного взаимодействия "Единение“ и член Общественной палаты, я в дни выборов нахожусь не только в роли избирателя, но и как член штаба общественного наблюдения за выборами. Для меня это не просто формальность — это возможность быть включённой в процесс, видеть его изнутри и помогать обеспечивать его прозрачность. Я вместе с коллегами занимаюсь координацией и поддержкой наблюдателей, которые находятся непосредственно на избирательных участках. Наша задача — оперативно реагировать на возникающие вопросы, консультировать, фиксировать обращения и следить за тем, чтобы все процедуры соблюдались в полном соответствии с законом.

На каждом участке есть независимые наблюдатели, работает Центр видеонаблюдения, есть каналы обратной связи — люди видят, что их голос защищён, а процедура прозрачна.
Сегодня созданы все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно и беспрепятственно реализовать своё конституционное право избирать", - отметила Директор фондам содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», член Общественной палаты РФ Анастасия Шевченко-Севостьянова.