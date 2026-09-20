Завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы

просмотров: 179

"Как представитель общественной организации - фонда содействия развитию межсекторного взаимодействия "Единение“ и член Общественной палаты, я в дни выборов нахожусь не только в роли избирателя, но и как член штаба общественного наблюдения за выборами. Для меня это не просто формальность — это возможность быть включённой в процесс, видеть его изнутри и помогать обеспечивать его прозрачность. Я вместе с коллегами занимаюсь координацией и поддержкой наблюдателей, которые находятся непосредственно на избирательных участках. Наша задача — оперативно реагировать на возникающие вопросы, консультировать, фиксировать обращения и следить за тем, чтобы все процедуры соблюдались в полном соответствии с законом.На каждом участке есть независимые наблюдатели, работает Центр видеонаблюдения, есть каналы обратной связи — люди видят, что их голос защищён, а процедура прозрачна.Сегодня созданы все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно и беспрепятственно реализовать своё конституционное право избирать", - отметила Директор фондам содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», член Общественной палаты РФ Анастасия Шевченко-Севостьянова.