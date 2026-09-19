Семья Рынковых сделала свой первый совместный выбор

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Сегодня для Елены и Евгения Рынковых этот день стал особенным сразу по двум причинам. Они соединили свои сердца, стали мужем и женой, а после регистрации брака в ЗАГСе сразу отправились на избирательный участок, чтобы сделать ещё один важный шаг – отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы.Они голосовали за то будущее, в котором им предстоит жить, создавать свой дом, растить детей и вместе строить свою жизнь.Будущее семьи начинается с двух людей, которые выбрали друг друга. Будущее страны с миллионов людей, которые своим голосом выбирают, какой она будет завтра.