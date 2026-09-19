19 сентября 2026 СУББОТА
Новости
19:51 | 19 сентября
Политолог оценил голосование в Саратове
15:00 | 19 сентября
В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  
14:00 | 19 сентября
На избирательный участок в Саратове пришла династия юристов
13:35 | 19 сентября
Семья Рынковых сделала свой первый совместный выбор
13:34 | 19 сентября
Общественные наблюдатели подтверждают легитимность выборов в регионе по итогам первого дня голосования
19:30 | 18 сентября
Руководители религиозных организаций традиционных конфессий региона приняли участие в выборах депутатов ГосДумы
19:02 | 18 сентября
В первом дне голосования приняли участие граждане из отдаленных районов области  
17:30 | 18 сентября
Музей Радищева приглашает в «Город, который объединяет»
16:30 | 18 сентября
В Саратове почтили память Героя России
15:43 | 18 сентября
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Семья Рынковых сделала свой первый совместный выбор

Новости


Семья Рынковых сделала свой первый совместный выбор

 
Сегодня для Елены и Евгения Рынковых этот день стал особенным сразу по двум причинам. Они соединили свои сердца, стали мужем и женой, а после регистрации брака в ЗАГСе сразу отправились на избирательный участок, чтобы сделать ещё один важный шаг – отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы.
 
Они голосовали за то будущее, в котором им предстоит жить, создавать свой дом, растить детей и вместе строить свою жизнь.
 
Будущее семьи начинается с двух людей, которые выбрали друг друга. Будущее страны с миллионов людей, которые своим голосом выбирают, какой она будет завтра.