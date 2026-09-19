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В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  

Новости
В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  

На сегодняшний день в региональное министерство финансов поступило 34 отчета о завершении проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. В районах области отремонтировали 27 объектов водоснабжения, восстановили уличное освещение, благоустроили общественные территории.
 
Наиболее показательным примером стала работа в Федоровском районе, где досрочно реализовали все семь запланированных на этот год проектов. В селах Борисоглебовка, Еруслан, Ивановка, Калуга, Мунино, Никольское и Тамбовка обновили водопроводные сети. 
 
«Общая стоимость реализованных в этих селах проектов - 11,3 млн рублей. Из этой суммы 7,7 млн обеспечил областной бюджет, 2,7 млн - местный. Жители области и социально ответственный бизнес также приняли активное участие в их финансировании, вложив порядка 1 млн рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.
 
Всего в этом году планируется реализовать 147 проектов.
 