В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  

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На сегодняшний день в региональное министерство финансов поступило 34 отчета о завершении проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. В районах области отремонтировали 27 объектов водоснабжения, восстановили уличное освещение, благоустроили общественные территории.Наиболее показательным примером стала работа в Федоровском районе, где досрочно реализовали все семь запланированных на этот год проектов. В селах Борисоглебовка, Еруслан, Ивановка, Калуга, Мунино, Никольское и Тамбовка обновили водопроводные сети.«Общая стоимость реализованных в этих селах проектов - 11,3 млн рублей. Из этой суммы 7,7 млн обеспечил областной бюджет, 2,7 млн - местный. Жители области и социально ответственный бизнес также приняли активное участие в их финансировании, вложив порядка 1 млн рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.Всего в этом году планируется реализовать 147 проектов.