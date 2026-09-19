Политолог оценил голосование в Саратове

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Заведующий кафедрой политических наук Саратовского госуниверситета, руководитель аналитической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Александр Казаков:"Два дня работы в Региональном общественном штабе по общественному контролю и наблюдению на выборах позволяют подвести промежуточные итоги в отношении хода голосования в Саратовской области. Очевидно, что выборы проходят в штатном режиме, без каких-либо серьезных нарушений или конфликтных ситуаций. Абсолютное большинство сообщений, которые поступают в Штаб, связаны с сугубо техническими моментами, либо же наблюдатели хотят получить консультацию по спорным ситуациям, происходящим на избирательных участках. В целом, происшествий, способных повлиять на ход и результаты голосования, на избирательных участках не зафиксировано.Кроме того, наблюдатели в публикациях на своих страницах в социальных сетях и на платформе «Независимого общественного мониторинга» публикуют сообщения о ситуации на избирательных участках. Наблюдатели отмечают качественную работу членов избирательных комиссий, отличное настроение приходящих голосовать граждан и в целом выражают уверенность в законности и легитимности электоральных процедур. Особое внимание уделяется голосованию участников СВО и членов их семей, пожилых граждан, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также молодых людей, для которых эти выборы - первые, на которых они могут самостоятельно отдать свой голос.Отсутствие серьезных нарушений и провокаций на избирательных участках, как и в целом "планомерный" ход голосования, на мой взгляд, являются показателями зрелости избирательной системы нашей страны, стабильности внутриполитической ситуации, доверия граждан к электоральным процедурам и роста общего уровня политической культуры россиян".