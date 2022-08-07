В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
С 7 по 9 августа в Саратовской области пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в спортивной дисциплине «шоссе» на кубок заслуженного мастера спорта СССР Федора Тарачкова. Состязания проводятся среди юношей 15-16 лет и направлены на выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды области.
Проведение данного мероприятия на территории региона уже стало традиционным. С каждым годом количество участников увеличивается, география расширяется. В 2022 году в мероприятии примут участие около 100 спортсменов из разных регионов и областей России, в числе которых Воронежская, Нижегородская, Самарская, Калининградская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, Московская области.
Прием заявок на участие в соревнованиях продолжится до 6 августа.
Программа соревнований следующая:
7 августа (с 09.00 до 13.00) – открытие соревнований, гонка критериум (г. Саратов, Набережная Космонавтов);
8 августа (с 11.00 до 14.00) – групповая гонка (г. Саратов, Гагаринский район, Воронежское шоссе, дорога на с. Сосновка);
9 августа (с 11.00 до 14.00) – индивидуальная гонка на время, награждение победителей и призеров соревнований (г. Саратов, Гагаринский район, Воронежское шоссе, дорога на с. Сосновка).
Старт соревнований запланирован на 09.00 7 августа на Набережной Космонавтов. Команду Саратовской области будут представлять спортсмены из г. Саратова, Пугачева и Калининска.