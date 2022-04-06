В список городов с благоприятной средой вошли семь городов Саратовской области

просмотров: 106

«Перед нами стоит очень важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная Президентом РФ. Каждый год мы оцениваем, насколько улучшилось качество городской среды. По итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем РФ.«Индекс качества городской среды служит инструментом оценки потенциала развития российских городов. Мы видим, что достигнутые показатели намного выше, чем те, которые планировались в рамках реализации федерального проекта. Крайне важно не снижать темпа для выполнения задачи по улучшению качества городской среды, которую поставил Президент Российской Федерации», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.На формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. По итогам 2021 года среднее значение индекса в Саратовской области, как и в целом по России, составило 184 балла при плановом значении в 183 балла. В 2020 году среднее значение индекса по Саратовской области составляло 177 баллов, как и по России.Показатели, которые необходимо достигнуть областному министерству строительства и ЖКХ, прописаны в соглашении о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенном между Минстроем РФ и Правительством Саратовской области.В 2018, 2019 годах и 2020 годах городами с благоприятной городской средой, согласно индексу, были Балаково, Балашов, Вольск, Саратов и Маркс, но постепенно среднее значение индекса по региону росло. По итогам 2018 года оно составляло 164 балла, по итогам 2019 – 170 баллов, по итогам 2020 – 177. По итогам 2021 года – 183 балла.По Соглашению в 2021 году в Саратовской области должно быть не менее семи городов с благоприятной городской средой. Этот показатель достигнут – в этом году семь населенных пунктов региона стали городами с благоприятной городской средой.Городская среда считается благоприятной, если индекс качества населенного пункта составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года индекс городов в регионе составил:- в группе «Крупные города» - Саратов - 205 баллов;- в группе «Большие города» - Балаково – 212 баллов- в группе «Средние города» - Балашов – 206 баллов, Вольск – 193 балла- в группе «Малые города» (с населением 25-50 тысяч человек) Маркс - 220 баллов, Ртищево – 189 баллов- в группе «Малые города» (с населением 5-25 тысяч человек) - Красноармейск – 182 балла.При этом, Ершов, Хвалынск и Шиханы набрали по 180 баллов. Кроме того, Петровск (179), Энгельс (178), Калининск (177) и Пугачев (174) приближаются к городам с благоприятной средой.К 2022 году количество городов в регионе с благоприятной городской средой по соглашению должно увеличиться до восьми, к 2023 – до девяти, к 2024 – до 11.