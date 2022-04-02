Двадцать тонн гуманитарного груза отправили аграрии Калининского района жителям ЛДНР

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Сельхозтоваропроизводители района собрали семь тонн пшеничной и гречневой муки, две тонны подсолнечного масла, по три тонны сахара и гречневой крупы, пять тонн пшена.«Как может быть иначе? Мы граждане России, мы вместе с нашей страной, мы хотим поддержать в этот сложный час наших братьев, которым сейчас тяжело. Продукты собраны от чистого сердца, от всей души» - говорят аграрии.Своей инициативой калининцы поддержали аграриев Пугачевского, Перелюбского, Балашовского, Ртищевского районов, энгельсских овощеводов, предприятия агропромышленного комплекса региона, которые ранее отправили первые партии гуманитарного груза жителям Донецкой и Луганской народных республик.Сбор гуманитарной помощи сельхозтоваропроизводителями области продолжается.