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Двадцать тонн гуманитарного груза отправили аграрии Калининского района жителям ЛДНР

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На минувшей неделе на одном из совещаний сельхозтоваропроизводители Калининского района выступили с инициативой по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Администрация района поддержала аграриев, и 31 марта грузовой автомобиль с 20-тонным грузом отправился на распределительный центр в Крым.

Сельхозтоваропроизводители района собрали семь тонн пшеничной и гречневой муки, две тонны подсолнечного масла, по три тонны сахара и гречневой крупы, пять тонн пшена.

«Как может быть иначе? Мы граждане России, мы вместе с нашей страной, мы хотим поддержать в этот сложный час наших братьев, которым сейчас тяжело. Продукты собраны от чистого сердца, от всей души» - говорят аграрии.

Своей инициативой калининцы поддержали аграриев Пугачевского, Перелюбского, Балашовского, Ртищевского районов, энгельсских овощеводов, предприятия агропромышленного комплекса региона, которые ранее отправили первые партии гуманитарного груза жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Сбор гуманитарной помощи сельхозтоваропроизводителями области продолжается.