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В 2022 году благоустроят 86 дворовых и 127 общественных территорий

Новости


В Саратовской области в 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») отремонтируют не менее 86 дворов и преобразят 127 общественных территорий.

Так, например, в Аркадаке благоустроят шесть общественных территорий: Городской парк культуры и отдыха по улице Ленина, Парк «Лукоморье» по улице Ленина, территорию у стелы «Аркадак» по улице Степной, пешеходную зону бульвара Культуры, сквер по улице Ленина у детского сада «Светлячок», сквер «Юбилейный» и две дворовые территории (на улицах Ленина и Тиханкина).

В Александровогайском районе преобразится парк отдыха по проезду Связистов, зона отдыха на улице Глухова и два двора по улице Дома газовиков. В Аткарске благоустроят Городской парк, территорию у Культурно-просветительского центра досуга и кино имени Б. Андреева и двор на улице Чапаева.

Напомним, в 2021 году преобразились 60 дворов и 115 скверов и парков во всех 42 районах области. На территориях заасфальтированы дорожки, уложена плитка, проведено озеленение, установлены фонтаны, лавочки, клумбы и фонари. В ряде парков появились скейт-площадки, арт-объекты и световые инсталляции.

Министерство строительства и ЖКХ области
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