31 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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В Саратовской области стартовала акция #МыРаботаем

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Главная идея акции #МыРаботаем заключается в том, чтобы рассказать жителям региона, что предприятия области стабильно работают и даже наращивают объемы производства, обеспечивая продукцией жителей области и России.

Первый ролик с несколькими предприятиями региона опубликовал вчера телеграм-канал «Время Саратовское Z». Участниками акции #МыРаботаем уже стали швеи, сотрудники молочного комбината, пивовары, садоводы и многие другие. Принять участие в акции может любое предприятие. Для этого необходимо записать видео со словами «Мы работаем», выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия #Саратовскаяобласть. Лучшие ролики будут опубликованы в социальных медиа и региональных СМИ.
«Акция #МыРаботаем преследует благую цель напомнить о потенциале местных производителей и ежедневном труде работников знаковых предприятий региона. Уверена, акция заинтересует саратовцев, а региональные и районные СМИ обязательно ее поддержат», отметила министр информации и печати области Светлана Бакал.

Министерство информации и печати области