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На дератизационные мероприятия «Кумысной поляны» выделено 2 миллиона рублей

Новости


На решение задач по дератизации памятника природы «Кумысная поляна» из резервного фонда Правительства Саратовской области выделено 2 миллиона рублей. Средства пойдут на борьбу с мышами.

По данным мониторинга Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в осенне-зимний период прошлого года показатели численности мышей в процентном соотношении увеличились с 24,9% до 37,9%, что превысило многолетние цифры за восьмилетний период.

Управление регионального Роспотребнадзора указало на необходимость проведения дератизации на территории Кумысной поляны, «являющейся одним из активных природных очагов с высокой плотностью грызунов».

«В настоящее время на основании выданного предписания регионального Роспотребнадзора №614 от 25 марта 2022 ведется работа по заключению договоров с ФГУП «Меддезинфекция» на выполнение дератизации. В соответствии с требованием планируется обработать территорию рекреационной зоны Кумысной поляны площадью 800 га, прилегающую к местам отдыха горожан», - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.