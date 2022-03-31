Команды СГУ и ПИУ РАНХиГС открывают сезон в Национальной студенческой футбольной лиге

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Мероприятие проводится в рамках Комплексных всероссийских соревнований, которые НСФЛ проводит совместно с Российским студенческим спортивным союзом, Ассоциацией студенческого баскетбола и Студенческой лигой регби при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации.Соревнования объединят рекордное количество команд в четырех группах Высшего дивизиона – 43 из 23 субъектов Российской Федерации, в том числе 5 команд из Донецкой и Луганской Народных Республик, Республик Абхазия и Южная Осетия, которые сыграют в Высшем дивизионе НСФЛ.Соревнования второй год подряд пройдут по системе «весна – осень». Первый тур в группах «А» и «Б» состоится с 17 апреля по 10 мая в Астрахани на стадионе «Спортивный клуб «Астрахань». Место проведения второго тура групп «А» и «Б», а также первых турниров группы «В» в период с 13 мая по 5 июня будет определено позднее. Завершится весенняя часть в июне турнирами группы «А» в Ростове-на-Дону и Смоленске.Саратовскую область на соревнованиях представят две команды: футбольная сборная СГУ им. Н. Г. Чернышевского (участники национальной студенческой футбольной лиги высшего дивизиона «А» с 2014 года) и мужская команда по футболу ПИУ им. П. А. Столыпина РАНХиГС (участник Национальной студенческой футбольной лиги группы «Б» Высшего дивизиона с 2021 года).Напомним, в ноябре 2021 года команда СГУ стала победителем международного чемпионата WIU, турнир проходил в рамках VI Международного межуниверситетского чемпионата в Риме (Италия), повторив результат 2018 года.Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов отметил: «Очень важно, что в такое непростое время студенческие соревнования пройдут в дружеской атмосфере. Надеюсь, что и другие студенческие лиги последуют примеру Национальной студенческой футбольной лиги и начнут приглашать к участию в соревнованиях команды из дружественных стран».