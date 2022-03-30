Сотрудники областных учреждений культуры собрали гуманитарную помощь жителям Донбасса

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На собранные средства были закуплены предметы первой необходимости, продукты питания длительного срока хранения, комплекты постельного белья, детская обувь, средства гигиены, а также тетради и развивающие журналы для детей.«Мы не могли остаться в стороне и решили поддержать людей, оказавшихся в очень тяжелой ситуации. Искренне верим, что даже самый небольшой вклад в общее дело поможет людям пережить трудный период и вернуться к нормальной жизни», - отметили работники культуры .Для жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Саратовскую область, региональные учреждения культуры проводят культурно-досуговые мероприятия. В марте Саратовский областной театр оперетты представил выездной концерт в котором прозвучали известные песни советских и российских композиторов, а также фрагменты из музыкальных спектаклей. Театр магии и фокусов «Самокат» пригласил детей на свое представление. Драматический театр г.Вольска организовал показ художественного фильма «Ополченочка» и творческую встречу с главным режиссёром Алексеем Козловым и исполнительницей главной роли Натальей Колосковой. Педагоги детской школа искусств № 4 г.Энгельса провели мастер-класс по изобразительному искусству. Исторический парк «Моя история» организовали для гостей экскурсии по выставкам «Рюриковичи» и «Романовы». Краеведческим музеем подготовлена культурно-образовательная программа, включающая экскурсии по экспозициям и выставкам, а также проведение мастер-классов в Саратовском областном музее краеведения и его филиале – Марксовском краеведческом музее.