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Машинно-тракторный парк Саратовской области готов к проведению весенних полевых работ составляет 93%

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В регионе продолжается подготовка тракторов, почвообрабатывающих и посевных агрегатов к весенней посевной кампании-2022.

«Основной парк сельхозтехники области готов к проведению весенних полевых работ. Техника, которая будет задействована, при рациональной организации труда позволяет провести сев в оптимальные сроки», - отмечает заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

К сегодняшнему дню для проведения сезонных полевых работ в области имеется 18090 тракторов, 6400 зерноуборочных комбайнов, 2800 жаток валковых, 170 кормоуборочных комбайнов, 1400 косилок, 880 граблей,1130 пресс-подборщиков, другая спецтехника. Готовность машинно-тракторного парка составляет 93%.

В рамках технической модернизации машинно-тракторного парка аграриями региона в 2021 году приобретено 700 тракторов, 390 зерноуборочных комбайнов, более двух тысяч прочей техники.

Наибольшее количество тракторов приобрели фермеры Пугачевского (28 единиц), Ивантеевского (24 единицы), Ершовского и Марксовского (21 и 17 единиц соответственно) муниципальных районах.

Значительно пополнен парк зерноуборочных комбайнов в хозяйствах Пугачевского и Ершовского районов – на 25 и 20 единиц техники соответственно.