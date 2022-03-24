Обсуждая поправки в бюджет области, Антонов призвал все фракции консолидироваться для поддержки экономики и граждан в условиях санкций

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Область получила дополнительные средства в размере 16,3 млн рублей. Они будут направлены на стимулирование инвестиционной деятельности, реконструкцию региональной системы гражданской обороны, модернизацию первичного звена здравоохранения, а также реконструкцию школы в Турках и стадиона в Ртищево.В ходе выступлений по данному вопросу первый зампред облдумы, исполняющий обязанности руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Антонов обратился к депутатам от КПРФ, раскритиковавшим поступивший от регионального правительства проект поправок в главный финансовый документ региона. Он отметил, что экономика – это не конёк коммунистов. «Ваш конёк – демагогия», – сказал Антонов. Первый зампред облдумы напомнил о прошедшем на минувшей неделе совещании по вопросам защиты и поддержки экономики и граждан в условиях санкций, на которое приглашали, в том числе, депутатов Государственной Думы. Представитель КПРФ Ольга Алимова этот важный для жителей региона вопрос проигнорировала.«Санкции, наложенные на нашу страну, приведут к тяжёлой ситуации. Реакция на них должна быть неординарной – как со стороны правительства Российской Федерации, так и на региональном уровне. Сформировано четыре рабочих группы в созданном при областной Думе Совете по социальной защите граждан и поддержке экономики в условиях санкций, две из которых соберутся для обсуждения и выработки необходимых решений уже завтра. Это тот момент, когда всем необходимо консолидироваться – партиям, депутатам, обществу. Для того чтобы выстоять», – подчеркнул Антонов.Он напомнил о прошедшем накануне заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. «Что мы увидели? Часть депутатов от оппозиции стали искать чёрную кошку в чёрной комнате. Наша задача, как депутатов – защита каждого человека, поддержка тех направлений, которые обозначил президент страны, выполнение государственных, инфраструктурных проектов. Фракция «Единая Россия» в областной Думе будет работать именно над этим, а не высказывать популистские инициативы, как наши оппоненты», – резюмировал Антонов.