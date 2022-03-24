Изменяется расписание маршрутов на линии Саратов-Маркс

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№ 624 «г. Маркс – г. Саратов» и № 624-1 «Саратов – Маркс»Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 06-30 час. ежедневно; 13-30 час. ежедневно; 14-50 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам; 15-00 час. по воскресеньям; 18-30 час. ежедневно;Отправление автобусов от остановочного пункта «Маркс АС»: 06-15 час. ежедневно; 08-15 час. ежедневно; 12-00 час. ежедневно; 15-30 час. ежедневно.Дополнительно сообщаем, что транспортное сообщение между Саратовом и Марксом кроме указанных маршрутов осуществляется межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок междугородного сообщения № 602 «Балаково – Маркс – Саратов», № 602-1 «Саратов – Маркс – Балаково», № 602 П-Э «Саратов - Балаково», № 634-А Саратов – Пугачев (ч/з Березово)», № 634-А1 «Саратов – Пугачев (ч/з Березово)», № 646 «Хвалынск – Саратов», № 646-1 «Саратов – Хвалынск» и № 649 «Саратов – Перелюб».