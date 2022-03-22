22 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 21 марта
Продолжается челлендж в поддержку фестиваля «Театральное Приволжье»
16:16 | 21 марта
Исторический парк принял участие во всероссийской акции «День в музее»
15:47 | 21 марта
36 тонн сахара было реализовано в минувшие выходные в ходе ярмарочной торговли на Театральной площади
15:15 | 21 марта
Для предпринимателей провели мастер-класс по работе в социальных сетях
14:18 | 21 марта
В активе Саратова 9 медалей чемпионата России по настольному теннису
13:25 | 21 марта
На Новой сцене Саратовского театра оперы и балета покажут оперу с участием приглашенных артистов и студентов
12:29 | 21 марта
Спортсмены школы «РиФ» привезли с чемпионата России по плаванию семь медалей
11:35 | 21 марта
В Саратовской области проходят ЕГЭ по химии, литературе и географии
10:46 | 21 марта
В школе города Балаково будет создан детский технопарк «Кванториум»
09:54 | 21 марта
В Саратовской области прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли садоводства
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В активе Саратова 9 медалей чемпионата России по настольному теннису

Новости


С 13 по 19 марта в Пензе проходили личные и командные соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире принимали участие 25 сильнейших теннисистов страны из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова, Ярославля, Иркутска, Архангельска, Саратова и других регионов.

Спортсмены из Саратовской области завоевали пять золотых, две серебряных и две бронзовые медали.

Двукратными чемпионами страны стали Александр Эсаулов и Артем Яковлев.