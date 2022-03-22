В активе Саратова 9 медалей чемпионата России по настольному теннису
С 13 по 19 марта в Пензе проходили личные и командные соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире принимали участие 25 сильнейших теннисистов страны из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова, Ярославля, Иркутска, Архангельска, Саратова и других регионов.
Спортсмены из Саратовской области завоевали пять золотых, две серебряных и две бронзовые медали.
Двукратными чемпионами страны стали Александр Эсаулов и Артем Яковлев.