В этом году в Саратовской области будет заключено более семи тысяч социальных контрактов

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В 2022 году планируется заключение более 7000 контрактов по различным направлениям. На сегодняшний день учреждениями соцзащиты принято уже более 600 заявлений. Благодаря востребованности данной программы у населения, общий объем финансирования социальных контрактов в этом году увеличен до 506 млн рублей.Опытом работы поделилась директор управления социальной поддержки населения Балашовского района Юлия Сапрыкина. Так, из общего числа заключенных в прошлом году социальных контрактов 2629 были направлены на поиск работы и 209 из них заключены в Балашовском районе. Юлия Сапрыкина отметила, что, взаимодействуя с работодателями, учреждение делает основной акцент на заключение трудовых договоров с заявителями не на сезонные работы, а на постоянной основе. Кроме того, учреждение социальной защиты активно взаимодействует с Балашовским центром занятости.В 2021 году получило свое развитие направление по ведению личного подсобного хозяйства. Всего по области заключено 382 контракта. 14 жителей Балашовского района, заключившие соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства, были зарегистрированы в качестве самозанятых. Денежные средства, полученные заявителями, были направлены на приобретение поголовья крупного рогатого скота, коз, овец, птицы, кормов.Набирает популярность и такое направление реализации государственной поддержки, как открытие собственного дела. Всего в области в 2021 году с помощью соцконтракта решили открыть собственный бизнес 799 граждан.Например, балашовские начинающие бизнесмены на средства соцконтракта выращивают и перерабатывают шампиньоны, открыли анти-кафе и сервис-центр по ремонту лодок и лодочных моторов. В Аркадаке с помощью соцконтракта открылся салон цветов, в Саратове – зал для оказания физкультурно-оздоровительных услуг, в Балаково – груминг-студия. В Энгельсе налажено производство мясной продукции, сувениров ручной работы. В Базарном Карабулаке средства социального контракта направлены на развитие производства пельменей ручной лепки, в Ртищево открыта автомастерская.В 2021 году был заключен 1541 контракт еще по одному направлению – на преодоление трудной жизненной ситуации. Совместно с заявителями различные службы и ведомства искали способы выхода семей из трудной жизненной ситуации. Так, интересным способом получения дополнительного заработка для семей стало изготовление аппликаций на одежде, предоставление услуг мастера на час.«Социальный контракт – это инструмент, который позволяет гражданам, в первую очередь, найти выход из трудной жизненной ситуации и получить постоянный источник дохода. Мы убедились, что жители области готовы принять помощь государства в обмен на активные действия со своей стороны», - подытожила выступление Юлия Сапрыкина.Напоминаем, главная цель социального контракта – помочь семье или одиноко проживающему гражданину выйти из трудной жизненной ситуации.Для каждого гражданина, обратившегося за услугой, индивидуально подбираются мероприятия соцконтракта, разрабатывается программа социальной адаптации с действиями, необходимыми для поиска самостоятельного постоянного источника дохода. При этом особое значение уделяется таким приоритетным направлениям, как поиск работы, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства.