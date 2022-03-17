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В этом году в Саратовской области будет заключено более семи тысяч социальных контрактов

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На заседании коллегии министерства труда и социальной защиты области обсудили итоги оказания жителям региона государственной помощи на основании социального контракта. В прошлом году был заключен 5351 социальный контракт.

В 2022 году планируется заключение более 7000 контрактов по различным направлениям. На сегодняшний день учреждениями соцзащиты принято уже более 600 заявлений. Благодаря востребованности данной программы у населения, общий объем финансирования социальных контрактов в этом году увеличен до 506 млн рублей.

Опытом работы поделилась директор управления социальной поддержки населения Балашовского района Юлия Сапрыкина. Так, из общего числа заключенных в прошлом году социальных контрактов 2629 были направлены на поиск работы и 209 из них заключены в Балашовском районе. Юлия Сапрыкина отметила, что, взаимодействуя с работодателями, учреждение делает основной акцент на заключение трудовых договоров с заявителями не на сезонные работы, а на постоянной основе. Кроме того, учреждение социальной защиты активно взаимодействует с Балашовским центром занятости.

В 2021 году получило свое развитие направление по ведению личного подсобного хозяйства. Всего по области заключено 382 контракта. 14 жителей Балашовского района, заключившие соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства, были зарегистрированы в качестве самозанятых. Денежные средства, полученные заявителями, были направлены на приобретение поголовья крупного рогатого скота, коз, овец, птицы, кормов.

Набирает популярность и такое направление реализации государственной поддержки, как открытие собственного дела. Всего в области в 2021 году с помощью соцконтракта решили открыть собственный бизнес 799 граждан.

Например, балашовские начинающие бизнесмены на средства соцконтракта выращивают и перерабатывают шампиньоны, открыли анти-кафе и сервис-центр по ремонту лодок и лодочных моторов. В Аркадаке с помощью соцконтракта открылся салон цветов, в Саратове – зал для оказания физкультурно-оздоровительных услуг, в Балаково – груминг-студия. В Энгельсе налажено производство мясной продукции, сувениров ручной работы. В Базарном Карабулаке средства социального контракта направлены на развитие производства пельменей ручной лепки, в Ртищево открыта автомастерская.

В 2021 году был заключен 1541 контракт еще по одному направлению – на преодоление трудной жизненной ситуации. Совместно с заявителями различные службы и ведомства искали способы выхода семей из трудной жизненной ситуации. Так, интересным способом получения дополнительного заработка для семей стало изготовление аппликаций на одежде, предоставление услуг мастера на час.

«Социальный контракт – это инструмент, который позволяет гражданам, в первую очередь, найти выход из трудной жизненной ситуации и получить постоянный источник дохода. Мы убедились, что жители области готовы принять помощь государства в обмен на активные действия со своей стороны», - подытожила выступление Юлия Сапрыкина.

Напоминаем, главная цель социального контракта – помочь семье или одиноко проживающему гражданину выйти из трудной жизненной ситуации.

Для каждого гражданина, обратившегося за услугой, индивидуально подбираются мероприятия соцконтракта, разрабатывается программа социальной адаптации с действиями, необходимыми для поиска самостоятельного постоянного источника дохода. При этом особое значение уделяется таким приоритетным направлениям, как поиск работы, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства.