Сотрудники Саратовского НПЗ повесили в лесу скворечники и птичьи кормушки

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Главными критериями для птичьих домиков были обозначены их удобство и безопасность. При воплощении проекта в жизнь приветствовался также творческий подход. Специалисты НПЗ много внимания уделили защите поверхности от попадания влаги. Изделия сооружены из обожженного дерева, некоторые обработаны льняным маслом. В конструкциях домиков предусмотрена защита от хищников.Скворечники и кормушки размещены в лесной зоне Кумысной поляны. Участники акции успели заметить, что первыми гостями кормушек стали синички и воробьи, которых мастера щедро покормили. Заводчан порадовало, что благодаря их умелым рукам птицам будет легче дождаться наступления теплых весенних дней.Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью корпоративной культуры НК «Роснефть». Цель компании заключается в достижении лидирующих позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду. Предприятие держит курс на экологичность производства. Для этого на заводе идет успешная реализация ряда комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.