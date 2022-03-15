Сотрудники Саратовского НПЗ повесили в лесу скворечники и птичьи кормушки
Коллектив Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провел экологическую акцию «Мастерская добра». В ходе нее специалисты предприятия и члены их семей сделали свыше двадцати скворечников и кормушек для птиц.
Главными критериями для птичьих домиков были обозначены их удобство и безопасность. При воплощении проекта в жизнь приветствовался также творческий подход. Специалисты НПЗ много внимания уделили защите поверхности от попадания влаги. Изделия сооружены из обожженного дерева, некоторые обработаны льняным маслом. В конструкциях домиков предусмотрена защита от хищников.
Скворечники и кормушки размещены в лесной зоне Кумысной поляны. Участники акции успели заметить, что первыми гостями кормушек стали синички и воробьи, которых мастера щедро покормили. Заводчан порадовало, что благодаря их умелым рукам птицам будет легче дождаться наступления теплых весенних дней.
- Папа собрал скворечник, мама вырезала картинки с птицами и наклеила их, а я сплел ручку, чтобы скворечник можно было повесить на дерево, - поделился впечатлениями от мероприятия «Мастерская добра» Владислав Цух. - Мне очень понравилось участвовать в экологической акции. Я хочу, чтобы наш скворечник понравился птицам, и они поселились в нем.
Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью корпоративной культуры НК «Роснефть». Цель компании заключается в достижении лидирующих позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду. Предприятие держит курс на экологичность производства. Для этого на заводе идет успешная реализация ряда комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.