В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол

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В настоящий момент в регионе есть только одна юношеская автошкола «Орленок», расположенная в Саратове. Изучать правила дорожного движения и осваивать мастерство вождения в ней могут только школьники из областного центра и Энгельса. Такая возможность должна быть и у ребят в районах области.Поставил задачу, чтобы занятия в филиалах начались уже в мае текущего года. Из воспитанников будет формироваться сборная области для участия во Всероссийских соревнованиях по юношескому автоспорту. Кроме того, создание сети юношеских автошкол позволит проводить турниры и регионального уровня.Филиалы планируется открыть на базе следующих учреждений:- Энгельсский политехникум;- Энгельсский колледж профессиональных технологий;- Энгельсский механико-технологический техникум;- Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум (г. Балаково);- Балаковский промышленно-транспортный техникум;- Новоузенский агротехнологический техникум;- Александрово-Гайский политехнический лицей;- Саратовский техникум отраслевых технологий;- Калининский техникум агробизнеса;- Балашовский техникум механизации сельского хозяйства;- Петровский агропромышленный лицей;- Ивантеевский политехнический лицей;- Озинский лицей строительных технологий и сервиса.