В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол
В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол. Обучаться в них смогут дети, достигшие двенадцатилетнего возраста.
В настоящий момент в регионе есть только одна юношеская автошкола «Орленок», расположенная в Саратове. Изучать правила дорожного движения и осваивать мастерство вождения в ней могут только школьники из областного центра и Энгельса. Такая возможность должна быть и у ребят в районах области.
Поставил задачу, чтобы занятия в филиалах начались уже в мае текущего года. Из воспитанников будет формироваться сборная области для участия во Всероссийских соревнованиях по юношескому автоспорту. Кроме того, создание сети юношеских автошкол позволит проводить турниры и регионального уровня.
Филиалы планируется открыть на базе следующих учреждений:
- Энгельсский политехникум;
- Энгельсский колледж профессиональных технологий;
- Энгельсский механико-технологический техникум;
- Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум (г. Балаково);
- Балаковский промышленно-транспортный техникум;
- Новоузенский агротехнологический техникум;
- Александрово-Гайский политехнический лицей;
- Саратовский техникум отраслевых технологий;
- Калининский техникум агробизнеса;
- Балашовский техникум механизации сельского хозяйства;
- Петровский агропромышленный лицей;
- Ивантеевский политехнический лицей;
- Озинский лицей строительных технологий и сервиса.