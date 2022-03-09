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В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол

Новости


В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол. Обучаться в них смогут дети, достигшие двенадцатилетнего возраста.

В настоящий момент в регионе есть только одна юношеская автошкола «Орленок», расположенная в Саратове. Изучать правила дорожного движения и осваивать мастерство вождения в ней могут только школьники из областного центра и Энгельса. Такая возможность должна быть и у ребят в районах области.

Поставил задачу, чтобы занятия в филиалах начались уже в мае текущего года. Из воспитанников будет формироваться сборная области для участия во Всероссийских соревнованиях по юношескому автоспорту. Кроме того, создание сети юношеских автошкол позволит проводить турниры и регионального уровня.

Филиалы планируется открыть на базе следующих учреждений:

- Энгельсский политехникум;
- Энгельсский колледж профессиональных технологий;
- Энгельсский механико-технологический техникум;
- Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум (г. Балаково);
- Балаковский промышленно-транспортный техникум;
- Новоузенский агротехнологический техникум;
- Александрово-Гайский политехнический лицей;
- Саратовский техникум отраслевых технологий;
- Калининский техникум агробизнеса;
- Балашовский техникум механизации сельского хозяйства;
- Петровский агропромышленный лицей;
- Ивантеевский политехнический лицей;
- Озинский лицей строительных технологий и сервиса.
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