Юношеская сборная России по гандболу проведёт тренировочные сборы в подмосковном Чехове
На сбор, который будет проходить с 10 по 20 марта, тренерский штаб мужской национальной команды U-18 во главе с Педро Сарсосой и Антоном Левченко вызвал 22 гандболиста.
Среди них два игрока молодёжного состава "СГАУ-Саратов-2": вратарь Осипов Никита и правый полусредний Васильев Владислав.
#СГАУСАРАТОВ #ОднаСемья #ОднаКоманда #saratov #sport #handball #handballRussia #sgauhandball
#handballfast #гандболлипучий #ehf #ehffamily #sgau #регион64 #гандбол #саратов #спорт #гандбол #вместемынепобедимы #OLIMPBETСуперлига #RHSL20212022 #Саратов