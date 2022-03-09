9 марта 2022 СРЕДА
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17:00 | 09 марта
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15:39 | 09 марта
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14:45 | 09 марта
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13:48 | 09 марта
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Минздрав фиксирует тенденцию к снижению смертности в регионе с начала года
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Юношеская сборная России по гандболу проведёт тренировочные сборы в подмосковном Чехове

Новости
Юношеская сборная России по гандболу проведёт тренировочные сборы в подмосковном Чехове

На сбор, который будет проходить с 10 по 20 марта, тренерский штаб мужской национальной команды U-18 во главе с Педро Сарсосой и Антоном Левченко вызвал 22 гандболиста.

Среди них два игрока молодёжного состава "СГАУ-Саратов-2": вратарь Осипов Никита и правый полусредний Васильев Владислав.

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