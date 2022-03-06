Жители Тухарда одобрили программу переселения и развития поселка, разработанную совместно с «Норникелем»

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Жителям заполярного поселка Тухард, который оказался в запрещенной для постоянного проживания санитарно-защитной зоне производственного предприятия, компанией предоставлена возможность самим выбирать вариант своего будущего. 4 марта, в рамках третьего раунда консультаций, тухардцы дали согласие на программу переселения и развития своего поселка.Вот уже пятый месяц внимание заинтересованной общественности приковано к небольшому местечку Тухард, расположенному в российской Арктической зоне. «Место, где добывают огонь» - так с ненецкого языка переводится название этого посёлка. Именно здесь впервые на Русском Севере в октябре 2021 года стартовала инициированная компанией «Норильский никель» процедура СПОС — свободного, предварительного и осознанного согласия. Повод для ее запуска достаточно весомый: переселение жителей поселка, который стихийно возник в 70х годах прошлого века, за границы санитарно-защитной зоны промышленного предприятия, постоянное проживание в которой запрещено российским законодательством.Во время первого раунда консультаций специалисты ГМК и независимые эксперты из Межрегиональной общественной организацией в сфере защиты прав коренных народов «КМНСОЮЗ» ознакомили северян с их правами в рамках проведения процедуры СПОС. Спустя месяц, 29 ноября, в рамках второго этапа переговоров тухардцы (78 человек) дали свое согласие на участие в процедуре и сформировали Совет представителей поселка, который выступил координатором всех переговоров и обсуждений. На начало весны 2022 года был запланирован третий сход жителей. «Последние месяцы Совет представителей проводил консультации со всеми жителями поселка. Впереди предстоит большая работа, ведь наш совет — это главное связующее звено между компанией и жителями. Мы все будем в ближайшие годы контролировать процесс строительства, согласовывать все параметры. Я считаю чрезвычайно важным, что именно мы, коренные ненцы, жители Тухарда, сами выбираем сейчас то, что нам нужно, то, как и где жить нашим детям», - заявил 4 марта глава Совета представителей поселка Тухард Игорь Ямкин.В рамках нынешнего раунда консультаций были рассмотрены два основных вопроса. Во-первых, жителям необходимо было обсудить предложенную им программу переселения и развития поселка (в частности, его будущее местоположение и инфраструктуру). Во-вторых, тухардцам предстояло дать свое принципиальное согласие (или несогласие) на реализацию этой программы. По итогу третьего раунда сход единогласно проголосовал за участие в программе. Итогом встречи стало подписание соглашения о даче СПОС главой Совета представителей поселка и гендиректором АО «Норильсктрансгаз» Марком Шилыковским. В документе, помимо прочего, четко оговорены условия переселения в новый посёлок или иной населенный пункт региона. Кроме того, в нем закреплены обязательства «Норникеля» перед тухардцами. «Подписанное соглашение было целью переговоров с использованием принципа СПОС, потому что в Декларации ООН о правах коренных народов сказано, что коренные народы могут быть перемещены только после дачи СПОС и подписания соглашения, согласования условий, на которых это переселение состоится. Только после этого компания и жители могут идти дальше и реализовать программу переселения», - прокомментировал итоги третьего раунда зампредседателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.В рамках третьего этапа консультаций были учтены все пожелания жителей, касающиеся инфраструктуры нового поселка. Конкретные решения относительно архитектурного облика будущего населенного пункта будут выработаны уже в этом году. Строительство планируется завершить в 2026 году. «Сегодня и жители Тухарда, и компания сделали важный шаг, аналогов которому не было в Российской Арктике. В октябре 2021 года мы впервые пришли к жителям, рассказали им про процедуру СПОС и начали обсуждение вопроса переселения. Сегодня мы подписали соглашение о СПОС и теперь можем перевести все консультации в практическую плоскость. Впереди большая работа по согласованию всех архитектурных и инфраструктурных решений нового поселка и непосредственно по самому строительству», — заключил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.